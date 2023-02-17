Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов

На встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил субсидировать одну посылку в месяц военнослужащим от родных за счет федерального бюджета. Ранее по инициативе Владимира Бекишева депутатский запрос с таким предложением был отправлен в министерство социальных отношений Челябинской области.

Депутат ЗСО Владимир Бекишев знает о проблеме с отправкой посылок на передовую не понаслышке: он семь раз сам возил гуманитарную помощь на Донбасс и лично общался с солдатами. К нему неоднократно обращались и родственники военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и те, кто хочет отправить гуманитарную помощь. Все они говорили о высокой стоимости почтовых услуг, которая становится препятствием для поддержки солдат: чтобы отправить посылку в места проведения СВО, в среднем нужно три с половиной тысячи. Для многих это очень большая сумма.

Учитывая социальную важность решения этой проблемы и то, что единственный акционер «Почты России» – Российская Федерация, депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании области направили запрос в минсоц с просьбой инициировать создание механизма льгот либо компенсаций для снижения стоимости отправки посылок в места СВО и рассказали о проблеме своим коллегам в Госдуме.

«Я думаю, было бы правильно, если бы федеральный бюджет помог «Почте России», субсидировал передачу одной посылки в месяц весом до десяти килограмм каждому военнослужащему от родных и близких, от кого угодно, чтобы была компенсация «Почте России», потому что бойцы очень хотят и ждут такой весточки из дома, такой посылки», – сказал на встрече с президентом Сергей Миронов.

Владимир Путин выслушал все предложения лидера СРЗП и предложил ему обсудить каждое из них.