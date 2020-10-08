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Проблемы поддержки занятости обсудили члены ЮУТПП на выездном заседании в Миассе

Общество
Сегодня, 17:40
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Ход реализации на территории Челябинской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» обсудили члены совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты на выездном заседании в Миассе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, площадку для проведения заседания предоставил автозавод «Урал» группы «ГАЗ», являющийся членом палаты с момента ее основания. Во встрече приняли участие  заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, представители региональных министерств промышленности и здравоохранения, председатели комитетов и руководители служб ЮУТПП. Провел заседание председатель совета ЮУТПП, руководитель совета директоров ООО «Уралпромтехника» Виктор Корман. Нацпроект «Проводительность труда и поддержка занятости» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год за счет внедрения культуры бережливого производства.

По словам начальника управления промышленности и новых технологий, регионального минпрома Михаила Кнауба, в Челябинской области ежегодный пятипроцентный прирост производительности труда должен обеспечиваться на 185-ти средних и крупных предприятиях. Внедрение бережливого производства, как правило, ведет к повышению средней заработной платы на предприятиях, появлению высокопроизводительных рабочих мест. А это – показатель экономической эффективности региона. На сегодняшний день количество местных участников национального проекта уже выросло до 50-ти. Нацпроект даёт не только консультационное сопровождение экспертов Федерального и Регионального центров компетенций в оптимизации процессов и обучении сотрудников, но и прямую финансовую помощь, включая кредиты под 1% годовых на закупку оборудования для технического перевооружения.

Опираясь на результаты участия компаний Челябинской области в нацпроекте по производительности труда, члены совета ЮУТПП констатировали, что это– действенный инструмент для оптимизации процессов предприятий и сокращения их издержек, снижения себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности продукции, повышения квалификации и переобучения сотрудников, обеспечения эффективной занятости.

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев подчеркнул, что палата будет регулярно информировать предпринимательское сообщество о реализации нацпроекта в регионе, а также рекомендовать своим действительным членам активно подключаться к нему.

 

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