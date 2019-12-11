Проект благоустройства Аллеи ветеранов в Карабаше прошел Госэкспертизу

Проектная документация по благоустройству Аллеи ветеранов в Карабаше (Челябинская область) получила положительное заключение Госэкспертизы.

Об этом сообщили в администрации Карабашского городского округа.

Напомним, проект благоустройства, разработанный по инициативе администрации Карабашского городского округа на средства Русской медной компании, стал победителем конкурса минстроя РФ и получил финансирование из федерального бюджета.

На сегодня эксперты подтвердили, что техническая часть и решения по проекту полностью соответствуют утвержденным в России стандартам.

В декабре станет известен генподрядчик, который займется проведением работ по благоустройству (по результатам аукциона).

Планируется, что работы начнутся в 2020 году.

Аллея ветеранов — ключевая территория в системе общественных пространств формируемого нового городского центра Карабаша. Это единственный сквер в плотно населенном центре многоквартирных домов, где проживает 80% горожан. Здесь сосредоточены основные, культурные и спортивные учреждения, магазины, проходят все городские праздники.

Планируется создать благоустроенное общественное пространство, где местные жители смогут с комфортом проводить свободное время. На Аллее ветеранов появится ландшафтная скульптура «Лента времени» с рассказом о важнейших вехах истории Карабаша, пространство для уличных выставок и событийная площадка, где будут проходить культурные, развлекательные и образовательные мероприятия. Для удобства территорию Аллеи разделят на несколько зон для отдыха, детских игр, занятий спортом и общения молодежи.

Проект новой Аллеи ветеранов стал результатом полугода интенсивной работы, в которую администрация округа смогла вовлечь практически всех жителей Карабаша: представителей общественных организаций и предпринимателей, школьников и пенсионеров, сотрудников социальных и образовательных учреждений. Все они в формате соучастного проектирования при поддержке профессиональных социологов и архитекторов из «Проектной группы 8» (Казань) и бюро «Парк» (Москва) помогли найти идентичность Карабаша и определить наилучший вектор дальнейшего развития городского пространства.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента России Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Карабаш принимал в нем участие во второй раз. В 2018 году РМК профинансировала подготовку проекта создания еще одного городского пространства Карабаша – Центральной площади. По итогам рассмотрения заявок от нескольких сотен малых городов и исторических поселений страны заявка Карабаша вошла в число десяти лучших, но уступила в финале. Однако правительство Челябинской области решило профинансировать проект из средств регионального бюджета.

Новая Центральная площадь вместе с Аллеей ветеранов и главной городской улицей Металлургов будет образовывать единую систему современных и комфортных общественных пространств Карабаша. Территория выбрана на основе результатов открытого опроса горожан, а также градостроительного анализа и социокультурного исследования. Решение было поддержано местными экспертами и внешними специалистами в области градостроительства и развития территорий, как наиболее перспективное для города.