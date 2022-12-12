Проект «Красота в тебе» помогает челябинским женщинам найти свою изюминку

Грандиозный финал пятого сезона Международного социального проекта-преображение «Красота в тебе» состоялся в Челябинске в минувшую пятницу, 9 декабря. Главный приз – преображение внешности с участием итальянского пластического хирурга Иван Гайя на сумму в два миллиона рублей – получила героиня сезона Анна Курасова.

До финала в течение трех месяцев участницы проходили образовательный курс от топовых экспертов города по направлениям красоты и здоровья, уходу за зоной улыбки, правильного питания, психологической грамотности, дизайна, дефиле и осанки, фотопозированию, развитию личного бренда в социальных сетях. Девушки постигли философию аргентинского танго и на финале выступили перед зрителями.

По словам организатора и идейного вдохновителя «Красоты в тебе», зампредседателя Комитета по здравоохранению и соцполитике Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», директора Медико-косметологического центра «Арт-Медика» Ирины Кузнецовой, участницы пятого сезона превзошли все ожидания.

«Мы наблюдаем, с какой самоотдачей наши участницы работают над новой версией себя, применяя новые знания. Как эксперты проекта, мы испытываем огромное удовольствие от результатов нашего коллективного вклада в преображение челябинских женщин. Каждый сезон объединяет настолько разносторонних, талантливых и удивительных девушек, вдохновленных общей целью – найти путь к красоте в себе», – сказала Ирина Кузнецова.

Главная героиня проекта, владелица небольшой челябинской торговой сети магазинов Анна Курасова на безвозмездной основе получила главный приз – преображение внешности на сумму в два миллиона рублей. Свой вклад в новый образ челябинки внесли итальянский пластический хирург Иван Гайя, эксперт по красивой медицине Ирина Кузнецова, эксперт по красивой улыбке Вячеслав Куликов, парикмахер-стилист Андрей Пшонофф и другие.

«Эксперты проекта разработали и воплотили в жизнь программу по преображению моей внешности. Одним из самых важных этапов стало липомоделирование тела от итальянского пластического хирурга Ивана Гайя. Процедура позволила избавиться от лишнего объема в области талии и живота, появившихся после родов. Выражаю огромную благодарность всей большой команде!» – поделилась впечатлениями Анна Курасова.

Эксперт по красивой улыбке Вячеслав Куликов порекомендовал участницам не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой: «На протяжении каждого сезона мы переживаем за каждую героиню. Преображение, которое участницы получают не только на внешнее, но и внутреннее. Девушки сильно меняются внутри себя. Однако если кто-то думает, что преобразилась, стала красивой и жизнь изменится, то это не так. Не стоит останавливаться, нужно продолжать работать над собой. Ведь это подчеркивает даже название проекта – «Красота в тебе».

«Все женщины красивы. У каждой есть своя изюминка. Наш проект как раз раскрывает ее. Клуб помогает женщине стать еще красивее через душу, внутреннее состояние», – добавила директор клуба «Красота в тебе» Анна Кривошеева.

В этом сезоне у проекта появился собственный символ – стилизованная брошь с изображением девушки в воздушном белом платье. Идея принадлежит участнице пятого сезона Светлане Негребецких, директору компании «ЗлатДекор».

«Брошь выполнена нашими мастерами в стиле златоустовской гравюры на стали. Изделие состоит из латуни, покрытие – никель, золото, эмаль. Также использованы фианиты и наша душа. Теперь это изюминка проекта, которую получила каждая участница», – рассказала Светлана Негребецких.

Отметим, что с первых дней и на протяжении двух лет проект реализуется при поддержке Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

Старт шестого сезона проекта «Красота в тебе» состоится в январе 2023 года. Народное голосование за героиню проходит до 10 января здесь. Подробнее узнать о проекте можно в Телеграм-канале.