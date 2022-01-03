03.01.2022
Южноуральцы попали в число самых везучих
03.01.2022
Проезд в автобусе из Челябинска в Копейск стал дешевле
02.01.2022
За сутки заболело ковидом 445 южноуральцев, выздоровело 468, скончалось 26
02.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2-4 января
30.12.2021
Архитекторы рассказали, как будут подсвечиваться здания на гостевых маршрутах Челябинска
30.12.2021
В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
Проезд в автобусе из Челябинска в Копейск стал дешевле
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021