Проезд в автобусе из Челябинска в Копейск стал дешевле

С 1 января 2022 года в Челябинской агломерации изменилась стоимость проезда на автобусе № 123. Теперь добраться из Челябинска в Копейск можно дешевле: при наличном расчёте билет стоит 38 рfублей, а при оплате банковской картой – 33 рубля, об этом корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сообщил директор OOO «Второй автобусный парк» Артём Мотырев. В прошлом году проезд между городами стоил 40 рублей.

Напомним, что цена билета с начала нового года изменилась и на трёх других пригородных маршрутах, что стало неприятным сюрпризом для челябинцев. Проезд повысился в автобусах № 136к и 158к, соединяющих областной центр с микрорайонами Западный и Белый хутор: пассажирам придётся заплатить за билет 38 рублей наличными, либо 33 рубля по карте. Аналогичная стоимость проезда установлена также на маршруте № 83 (с 1 января - № 483), который продлили до посёлка Старокамышинск.

Добавим, что с 1 января 2022 года в Челябинске также изменили 15 маршрутов общественного транспорта и запустили 6 новых. Со всеми изменениями маршрутов по регулируемому тарифу можно ознакомиться на сайте Миндортранса.

Нововведения связаны с запуском транспортной реформы, целью которой является улучшение транспортного сообщения между Челябинском и пригородами. Предполагается, что большую часть маршруток со временем заменят автобусы повышенной вместимости, а поездки будут осуществляться по регулируемым тарифам.