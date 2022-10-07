Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе

В Екатеринбурге (Челябинская область) состоялась встреча руководителей территориальных профорганизаций УрФО с заместителем полномочного представителя президента Борисом Кирилловым. Она была организована в преддверии Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!», который ежегодно отмечается седьмого октября.

Участниками мероприятия стали представители профсоюзных организаций Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Челябинскую делегацию возглавил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Профлидеры и заместитель полпреда президента обсудили вопросы индексации заработной платы в регионах, развитие социального партнерства, участие профсоюзов в разработке и принятии нормативно-правовых актов социально-трудовой сферы.

«Профсоюзы Уральского федерального округа традиционно занимают активную позицию. Системно занимаются решением актуальных вопросов, помогая повышать эффективность производственных процессов и находить баланс между интересами бизнеса и трудовых коллективов», – подчеркнул Борис Кириллов.

Во время встречи представители профсоюзных организаций обозначили проблемные вопросы и выступили с конкретными предложениями. Замполпреда заверил, что каждое из них будет проанализировано, и затем в ходе совместной работы будут определены направления для дальнейших шагов. По итогам встречи запланировано подписание очередного окружного трехстороннего соглашения первого февраля 2023 года.

Фото: Федерация профсоюзов Челябинской области