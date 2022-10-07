07.10.2022
Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям
07.10.2022
Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе
07.10.2022
Челябинск отметит столетие джаза в России гала-концертом с участием Бутмана и Долиной
07.10.2022
Челябинская область примет пятый музыкальный фестиваль Юрия Башмета
07.10.2022
С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России
07.10.2022
Владимир Богдановский о новой книге «Император Александр I на Урале»
Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе
29.09.2022
Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш
29.10.2021
Олег Екимов: Там, где есть профсоюзы, ситуация под контролем
26.04.2021
Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников
29.10.2018
Федерация профсоюзов Челябинской области отметила 70-летний юбилей
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022