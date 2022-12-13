Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат

В Челябинске состоялся профсоюзный Форум для работников образования, который собрал более 300 участников из разных регионов России и всех муниципалитетов Челябинской области. Ключевыми темами стали роль профсоюза образовательной системе с учетом современных вызовов, экономическая и социальная защита работников, развитие социального партнерства.

Форум состоялся в рамках образовательного мероприятия «Корпоративная культура как ресурс непрерывного развития организации», которое проходило в Челябинске 7-9 декабря. Организатором выступила Челябинская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ при поддержке регионального Министерства образования и науки.

7 декабря открылось пленарное заседание научно-практической конференции «Капитал Профсоюза: история и современность», в котором приняли участие представители восьми регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также представители Республики Башкирия и Донецкой народной республики. Получился откровенный разговор о социальном, культурном и экономическом капиталах Профсоюза.

8 декабря был наполнен мастер-классами, на которых каждый участник развил свои компетенции новыми подходами и приемами в межличностной коммуникации, а также пониманием стилей и инструментов управления командами, сбережением личностных ресурсов и знанием основы профсоюзной деятельности – уставных норм и принципов.

9 декабря состоялся дискуссионный Форум председателей первичных профсоюзных организаций «Профсоюз – Защитник. Наставник. Патриот», на котором раскрылись многие секреты успешности профсоюзного движения Челябинской области. Они опираются на высокий уровень социального партнёрства и доверительного межличностного взаимодействия первых лиц региональной власти, руководства областной профсоюзной организации в лице председателя организации Юрия Конникова и Федерации профсоюзов Челябинской области. Эксперты и участники говорили о необходимости противопоставить хрупкости и неопределенности современного мира социальный капитал организации, основанный на переходе от сугубо профессиональных (трудовых) отношений к профессионально-личностным, что и обеспечивает в педагогических коллективах хорошая профсоюзная организация.

Гостями Форума стали: первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов, депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, член президиума областной организации народного образования и науки, первый заместитель министра образования и науки области Елена Коузова, эксперт аппарата Общероссийского Профсоюза образования, научный руководитель Учебного центра Профсоюза Раис Загидуллин.

Одной из тем разговора стала экономическая защита работников образования, для которых ключевым вопросом является индексация заработной платы. Весной 2022 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил инициативу – повысить заработные платы работникам бюджетной сферы, которую поддержал президент. Юрий Конников подчеркнул, что важнейшая задача – повышение должностных окладов работников образования. За последние три года средний уровень должностных окладов уже вырос до 11 800 руб., но, к сожалению, в ряде муниципалитетов этот уровень остается низким: 8-9 тысяч рублей. Его необходимо повышать до среднего размера окладов по области.

–Такая ситуация приводит к тому, что молодой учитель, который еще не может претендовать на высокие стимулирующие выплаты, берет большую дополнительную нагрузку, чтобы зарабатывать хотя бы 20 тыс. руб. – отмечает Юрий Конников. – Переутомление и стресс приводят к профессиональному выгоранию, которое в конечном итоге может привести к уходу специалиста из профессии.

Однако есть и позитивная практика: в некоторых муниципалитетах должностной оклад значительно превышает средний показатель. В Южноуральском городском округе он достигает уровня в 16 900 руб., в Челябинске – 15 100 руб., в Чебаркульском городском округе – 14 тыс. руб. На повышение должностных окладов направлена совместная работа комитета по социальной политике Заксобрания, областной организации профсоюза работников народного образования и науки, Федерации профсоюзов, регионального министерства образования.

Кроме того, на Форуме «Профсоюз – защитник, наставник, патриот» областная организация профсоюза выступила с предложениями:

поддержать Президента в решении индексировать заработные платы для работников бюджетной сферы с повышением фонда оплаты труда.

Кстати в 2021 году губернатор Алексей Текслер поддержал совместную инициативу Федерации профсоюзов и областной организации профсоюза работников народного образования и науки по индексации зарплаты выше уровня инфляции, зарплата была проиндексирована выше уровня инфляции (на 5,2%), увеличились фонды оплаты труда.

Кроме того, профсоюз предложил увеличить доплату педагогам, принимающим участие в проведении ЕГЭ. Сейчас эта сумма составляет всего 37 руб. в час.

Профлидер отметил, что благодаря работе трехсторонней комиссии в 2022 выделено 10 млн руб. на оздоровление работников бюджетной сферы. В следующем году перечень льготных категорий предлагается расширить.

– 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Желаю, чтобы этот год позволил вернуть в общество понимание важнейшей роли педагогов, – отметил Юрий Конников. – С одной стороны для формирования будущих специалистов, когда экономика должна развиваться высочайшими темпами. С другой стороны, для воспитания настоящего гражданина России. За последние несколько лет социальный статус педагога в Челябинской области удалось значительно поднять благодаря эффективной работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Помимо роста уровня дохода педагогов среди наших совместных достижений – 100% прохождение медосмотров за счет работодателя, появление новых оздоровительных программ и социальных льгот. Однако, учитывая темпы инфляции, которая сегодня достигает двузначных значений, необходимо интенсивно продолжать эту работу. Чтобы, несмотря на экономический кризис, работники сферы образования чувствовали себя защищенными, а профессия педагога была престижной и привлекательной для новых поколений.