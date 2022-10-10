10.10.2022
ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
10.10.2022
Пир во время чумы?
10.10.2022
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
10.10.2022
Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными
10.10.2022
В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета
10.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида
Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными
07.10.2022
Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе
29.09.2022
Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш
29.10.2021
Олег Екимов: Там, где есть профсоюзы, ситуация под контролем
26.04.2021
Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022