Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова рассказывает о том, что должны знать мобилизованные о сохранении своих рабочих мест.

Работодателям запрещено увольнять мобилизованных сотрудников, работающих по бессрочному трудовому договору, находящихся на испытательном сроке, если работнику уже вручено уведомление о сокращении, но на момент получения повестки он продолжает работать, работающих по срочным трудовым договорам.

Для приостановления трудового договора работник должен предоставить работодателю повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации. Если работник уже призван – копию повестки. Дистанционные работники и работники, участвующие в электронном документообороте, направляют скан повестки работодателю.

Трудовой договор между работником и работодателем должен быть приостановлен на время службы. Для этого работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. Заключение соглашения с работником для этого не нужно.

Если работник, получил повестку о мобилизации и был уволен, работодателю необходимо издать приказ об отмене приказа об увольнении, направить сведения об этом в Пенсионный фонд Российской Федерации, сделать запись об отмене приказа об увольнении в трудовую книжку. После чего издать приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации.

Если работодатель отказывается отменить приказ об увольнении и издать приказ о приостановлении трудового договора, работник (или его доверенное лицо) имеет право обратиться с жалобой на работодателя в соответствующие органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

На время приостановки трудового договора работодателю предоставляется право заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников на место сотрудника, призванного на военную службу по мобилизации.

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