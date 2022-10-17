Прокуратура Болгарии винит в атаке хакеров из Магнитогорска

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов утверждает, что 15 октября гражданин России из Магнитогорска (Челябинская область) организовал хакерскую атаку на сайты органов власти его страны.

«Установлено конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на болгарские правительственные сайты. Это конкретное лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации», — сказал Борислав Сарафов на брифинге (цитата по BTA). Далее он заявил, что кибератака велась из российского города Магнитогорска. Один или группа хакеров участвовала – это выяснить не удалось, по словам Борислава Сарафова.

Ответственность за атаку взяли на себя представители российской группировки KillNet, по информации издания «Коммерсант».

15 октября сами хакеры KillNet сообщили о блокировке десяти сайтов ведомств Болгарии, в том числе сайта президента.

Добавим, что софийская городская прокуратура (СГП) сообщила, что кибернападение представляло собой тип распределенной DDoS-атаки «отказ в обслуживании».

Прокурор в СГП приказал немедленно провести проверку главным управлениям «НБ» и «Борьба с организованной преступностью» МВД. Собранные ими материалы позволят сделать вывод о наличии оснований для возбуждения досудебного производства.

Результаты проверки будут доведены до сведения общественности.