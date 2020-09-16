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Прокуратура Челябинска требует прекратить поборы в школах

Общество
Сегодня, 12:57
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Автор: 
Инна Шемаева

Родители школьников Челябинска пожаловались в прокуратуру на то, что с них требуют деньги на приобретение рециркуляторов, необходимых для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, и на покупку саженцев.

Жалобы от родителей школьников поступили в прокуратуры Калининского, Металлургического и Центрального районов Челябинска.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, была проведена проверка в школах № 104, 71 и 148.

Проверками установлено, что в МАОУ «Многопрофильный лицей № 148» были факты принудительного сбора денежных средств с родителей учеников в качестве «добровольных пожертвований», которые использовались школой на материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе на приобретение рециркуляторов.

В школе №71 с родителей собирали деньги на покупку саженцев для компенсационной посадки зеленых насаждений.

В школе №104 дети не были обеспечены учебниками по истории и литературе.

В связи с выявленными нарушениями главе города Челябинска Наталье Котовой, председателю Комитета по делам образования Светлане Портье внесены представления об устранении законодательства об образовании. А в отношении директора школы № 71 возбуждено административное дело по статье «Самоуправство».

Напомним, с целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся, в прокуратуре области с 09:00 до 18:00 работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-07, на которую можно сообщить о неправомерных действиях работников образовательных организаций.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в прокуратуру Челябинской области каждый год поступают жалобы от родителей школьников на поборы в образовательных учреждениях. Их заставляют финансировать расходы на содержание учебных зданий, «скидываться» на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса под видами добровольных пожертвований.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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