Прокуратура потребовала от Котовой осветить дорогу к школе в Чурилово
Общество
Сегодня, 14:43

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена информация о небезопасном подходе к школе №116 в Чурилово. Главе города Наталья Котовой внесено представление с требованием принять меры к обеспечению электрического освещения улицы.

Прокуратурой Челябинска была организована проверка состояния объектов улично-дорожной сети от дома №1 по улице Конструктора Духова до пересечения улиц Конструктора Духова и Мехколонна. Установлено, что данная улично-дорожная сеть включена в схему безопасного маршрута учащихся к школе № 116. Проверкой установлено, что на данном участке дороги отсутствует стационарное электрическое освещение, что создает опасность, в том числе для несовершеннолетних.

 

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления города Челябинска законодательства в области благоустройства и содержания дорожной инфраструктуры, а также безопасности дорожного движения.

Наталье Котовой прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, с требованием принять меры к обеспечению электрического освещения улицы.

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Наталья Котова
школа
Челябинск
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