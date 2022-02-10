Прокуратура потребовала у администрации Челябинска легализовать стихийное кладбище в Металлургическом районе

По иску прокурора Металлургического района Челябинска суд обязал городскую администрацию оформить земельный участок на территории поселка Аэропорт-2, используемый горожанами для захоронений.

«В нарушение требований закона органы местного самоуправления не приняли мер по приданию участку статуса организованного места захоронения умерших. Захоронения производятся самовольно, без какого-либо контроля, правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В целях устранения нарушений прокурор обратился в суд. Требования прокурора удовлетворены, на администрацию Челябинска возложена обязанность сформировать границы земельного участка кладбища, поставить его на государственный кадастровый учет и подготовить правоустанавливающие документы, а также организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела в границах земельного участка.