Прокурор Карталов оперативно отреагировал на жалобу инвалида-колясочника Текслеру

Прокурор Карталов (Челябинская область) Сергей Чеурин оперативно отреагировал на жалобу горожанки Людмилы Петровой, написавшей в социальной сети, что, являясь инвалидом второй группы и передвигаясь на коляске, она не может покинуть квартиру по причине отсутствия пандуса в подъезде.

Пост жительницы Карталов появился в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте сегодня днем, шестого июля.

«Здравствуйте Алексей Леонидович! Я жительница города Карталы. Помогите пожалуйста, я уже не знаю кому обратиться. Я инвалид второй группы, в ноябре 2020 года мне ампутировали одну ногу. Передвигаюсь по квартире на коляске. За это время я не могу выйти из квартиры, так как в подъезде нет пандуса. Обращалась в администрацию нашего города, чтобы установили пандус - сама я живу на первом этаже, но мне отказали», - написала Людмила Петрова.

Прокуратура Карталинского района организовала по данному обращению незамедлительную проверку.

«Городской прокурор Сергей Чеурин совместно с представителем управления социальной защиты населения выехал по месту жительства женщины и принял от нее заявление», - сообщили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о доступности объектов инфраструктуры для малобильных граждан.