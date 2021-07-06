06.07.2021
Прокурор Карталов оперативно отреагировал на жалобу инвалида-колясочника Текслеру
06.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июля
06.07.2021
Оставлен в силе приговор бухгалтеру, похитившей четыре миллиона у мэрии Магнитогорска
06.07.2021
Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»
06.07.2021
О стимулировании конкуренции на рынке финансовых услуг узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
06.07.2021
Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
Прокурор Карталов оперативно отреагировал на жалобу инвалида-колясочника Текслеру
17.05.2021
В Челябинской области работу бани возобновили через год
29.12.2020
Жители Карталов украли пожертвования на лечение девочки
08.12.2020
Глава Карталов получил представление за крышу
02.12.2020
В Челябинской области из-за морозов стали отменять занятия в школах
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021