Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат

В Миассе (Челябинская область) торжественно открыли мемориальную доску заслуженному работнику АО «ГРЦ Макеева» Владимиру Клейману, которому 11-го ноября исполнился бы 91 год.

Именно в его день рождения на фасаде дома №7 на проспекте Макеева по инициативе руководства Государственного ракетного центра была установлена мемориальная доска.

В морозный ноябрьский день около дома, в котором жил Владимир Леонидович, собрались коллеги, соратники, друзья этого талантливого разработчика и учёного.

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К собравшимся обратился главный инженер, заслуженный работник предприятия Владимир Осипов: «Сегодня мы открываем мемориальную доску очень уважаемому человеку, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий, доктору технических наук, профессору, почётному гражданину Миасса, заслуженному работнику АО «ГРЦ Макеева» Владимиру Леонидовичу Клейману. Мне крупно повезло не только потому, что я знал его лично, но и работал с ним. Наверное, это в какой-то мере позволило мне в дальнейшем стать тем, кем я перед вами сегодня стою. Макеевская школа морского ракетостроения строилась из «кирпичиков», и основание этой школы положено при участии Владимира Клеймана. Сегодня, открывая памятную доску, мы признаём его большой вклад в разработку трёх поколений морских комплексов и отдаём дань уважения этому человеку».

Право торжественно открыть памятный мемориал было предоставлено Владимиру Осипову и сыну Владимира Клеймана - Владимиру Владимировичу.

«Когда-то Виктор Петрович Макеев мне сказал такую вещь: опираться можно только на то, что сопротивляется, имея в виду моего отца, - рассказал Клейман-младший. - Это говорит о том, что у них были такие способы решения технических вопросов, которые приводили к идеальному результату».

Сын известного конструктора добавил, что каждый год в этот день семья собиралась за большим столом. В день открытия мемориальной доски к дому Владимира Клеймана пришло гораздо больше людей, чем помещалось за тем столом, за что родные были всем безмерно благодарны.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, желающих поделиться воспоминаниями об этом человеке было действительно много.

Председатель профсоюзного комитета ГРЦ Николай Овчаренко отметил, что при активном участии Владимира Клеймана было принято много новых технических решений.

Многие знали его как талантливого учёного и педагога, почетного профессора ЧелГУ. Производственную деятельность он успешно сочетал с научной. Он автор двух монографий, десятков статей. Возглавлял государственную комиссию по защите дипломных проектов, был заведующим кафедры прикладной газовой механики в Миасском филиале Челябинского государственного университета.

В мероприятии также приняли участие глава Миасского городского округа Григорий Тонких и председатель Собрания депутатов МГО Дмитрий Проскурин, отметившие серьезный вклад выдающегося учёного и в развитие Машгородка.

Почётные граждане Миасса Борис Корсуков и Александр Борисов вспоминали Владимира Клеймана как «человека с открытой душой, который никогда не кичился своими наградами, помнил даты рождения всех своих коллег, любил не только блестяще работать, но и отдыхать».