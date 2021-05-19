Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса

Жители Челябинска и гости города, гуляя по новой набережной на берегу реки Миасс за филармонией, смогут свободно наслаждаться созерцанием водной глади – подрядная организация, отвечающая за знаковое общественное пространство, пообещала прозрачное ограждение вдоль берега.

При этом, уточнили в пресс-службе городской администрации, ограждение будет безопасным.

Ход строительства набережной сегодня, 19-го мая, оценила глава Челябинска Наталья Котова. Представитель подрядчика (контракт исполняет ООО «Строймеханизация») рассказал градоначальнице, что подготовительные работы уже полностью выполнены – со следующей недели здесь начнут укладку гранитной плитки.

В будущем Сквере искусств (он уже просматривается – это видно на фото) разместят детские площадки с атравматичным покрытием и зоны отдыха.

Напомним, городские власти выразили уверенность, что подрядная организация справится с поставленными задачами и сдаст долгожданный объект в срок – к 20-му августа (прежний подрядчик – ООО «Урал-Сервис-Групп» - должен был создать набережную от улицы Цвиллинга до моста по улице Кирова в прошлом году, однако по ряду причин с контрактом не справился).

Новому подрядчику в самом начале пути пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, связанными с природным явлением: в первой половине апреля строительную площадку основательно затопило – Миасс вышел из берегов, однако власти Челябинска успокоили горожан, заявив, что урона уже проведенным работам разгул стихии не нанес.