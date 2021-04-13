Миасс разлился: строящуюся набережную за челябинской филармонией основательно затопило

Не успел новый подрядчик – ООО «Строймеханизация» - как следует приступить в Челябинске к работам по возведению пешеходной набережной Миасса за филармонией (на участке от улицы Кирова до сквера искусств), как река вышла из берегов и затопила внушительную часть строительной площадки.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», контракт на строительство знакового общественного пространства был заключен на прошлой неделе. На этой подрядная организация должна была приступить к работам, однако в планы «Строймеханизации» вмешалась стихия.

В выходные строительная площадка выглядела совсем иначе.

Напомним, в прошлом году на данном участке работал другой подрядчик – компания «Урал-Сервис-Групп». Данная фирма не справилась с поставленными задачами. Контракт с этой организацией был расторгнут. Новый значительно подорожал.