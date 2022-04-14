Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи

Пенсионерка Любовь Назарова из Златоуста попросила губернатора помочь решить вопрос очистки городского пруда от мусора и ила. Глава региона поблагодарил Любовь Васильевну за неравнодушие к родному городу. По словам губернатора, областные власти предложили включить очистку пруда в национальный проект «Экология». «Работая с федеральным Министерством природных ресурсов, предложили включить очистку пруда в национальный проект «Экология», поскольку пруд представляет собой уникальный объект, он является органичной составляющей Златоуста, города, который я очень люблю», - рассказал Алексей Текслер и добавил, что на очистку пруда будет направлено более 100 миллионов рублей из федерального бюджета.

Губернатор заверил жительницу, что Златоуст будет развиваться и меняться к лучшему: «В целом мы планируем и дальше развивать Златоуст как рекреационное место. Это и нацпарк, и традиции. Сам город является большой исторической ценностью».

К главе региона обратился еще один житель Златоуста - студент техникума Данил Мухамедьянов, который имеет право на получение квартиры по программе «Жилье для детей-сирот». Глава региона сообщил, что в ближайшее время Данил получит новую благоустроенную

Алексей Текслер подчеркнул, что областные власти в этом году выделили бюджетные средства на решение жилищных вопросов детей-сирот. «В целом выделяем по 800 миллионов рублей в год, включая порядка 100 миллионов по линии федерального бюджета. В этом году у нас общий объем средств превысил один миллиард рублей по региону», - уточнил губернатор.

Социальный работник Людмила Ананина из Каслинского района обратилась к губернатору с просьбой о газификации села Булзи. Алексей Текслер заверил, что село будет газифицировано: «Людмила Алексеевна, вопрос действительно очень важный, хочу сразу сказать. Мы работу начали, мы ее закончим».

Также губернатор анонсировал, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры поддержки социально незащищенных граждан в части приобретения газового оборудования.

К губернатору обратился и сотрудник противопожарной службы Евгений Борисов из Челябинска, который хотел бы принять участие в новой программе «Земский тренер».

Челябинец планирует стать тренером по лыжным гонкам, у него есть соответствующее образование. «Благородная инициатива», - поддержал челябинца губернатор и напомнил, что программу «Земский тренер» запущена в 2022 году. «Во-первых, мы увеличиваем зарплату, а там, где есть проблемы с кадрами, выделяем деньги (один миллион рублей) для того, чтобы привлечь новых тренеров в наши небольшие населенные пункты. Считаю это очень важным. Нашим ребятам очень нужны наставники, не только в спорте, но и в жизни. Это тоже очень важно, поэтому я приветствую ваше желание», - сказал Алексей Текслер.