14.04.2022
Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют
14.04.2022
В трех городах Челябинской области продлены НМУ еще на сутки
14.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2022
СК России возбудил уголовное дело после обстрела посёлка в Брянской области
14.04.2022
Владимир Путин заявил о задержках оплаты российских энергоносителей банками недружественных стран
14.04.2022
Южноуральским бизнесменам напомнили об обязанности сообщать о контролируемых иностранных компаниях
Текслер провел личный прием граждан
Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют
14.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал родной Металлургический район Челябинска
14.04.2022
Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа
14.04.2022
Минпром Челябинской области пояснил, куда будут направлены федеральные 40 миллионов
14.04.2022
Текслер: «Мы и дальше будем создавать необходимые условия для «Трактора»
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022
В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
11.04.2022