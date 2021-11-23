Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу

Институт образования и практической психологии Челябинского государственного университета приглашает погрузиться в мир практической психологии, дефектологии и педагогики на PSY-интенсиве.

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, мероприятие запланировано на 27 ноября. Оно приурочено к двум ноябрьским праздникам – Международному дню дефектолога и Дню психолога. Специалистов этих направлений готовят в институте образования и практической психологии.

Преподаватели и выпускники ЧелГУ, которые являются практикующими психологами, в режиме public talk расскажут о правополушарном рисовании и эффективном общении, проведут мотивационный тренинг, занятия по игротерапии, маска-терапии, гештальт-терапии и научат профайлингу.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдёт с ограниченным количеством участников.