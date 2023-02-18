18.02.2023
Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска
17.02.2023
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
17.02.2023
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
17.02.2023
Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
17.02.2023
Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов
Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска
13.02.2023
Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук
04.02.2023
Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук
27.01.2023
В Челябинске презентовали новый календарь знаменательных и памятных дат
17.04.2021
В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023