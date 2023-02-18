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17.02.2023

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17.02.2023

Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
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18.02.2023 11:22

Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска

Накануне в Челябинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Библиотека в центре архитектурного пространства». Экспозиция посвящена истории создания архитектурного проекта здания, которое признано объектом культурного наследия, и его зодчим — Марии Мочаловой и Борису Петрову.

«Мы уже шестьдесят лет (со дня официального открытия дворца книги – 1 октября 1963 года. – Прим. ред.) работаем в одном из самых красивых зданий города, и осознаем, что это настоящий подарок судьбы! Теперь наша задача сохранять и приумножать это величие для будущих поколений», - отметила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Посетители выставки увидели эксклюзивные материалы: карандашные наброски, чертежи, авторские эскизы, редкие фотодокументы и другие артефакты истории строительства здания. В том числе, объемный макет второго корпуса Публичной библиотеки с книгохранилищем (проект, к сожалению, так и не был реализован, но его идея жива). А также личные вещи, живопись и графика супругов-архитекторов. К слову, экспонаты из фонда Объединенного государственного архива Челябинской области, которые составляют часть выставки, до этого были доступны только архивистам и экспертам в области архитектуры.

Среди почетных гостей мероприятия была искусствовед, историк архитектуры, кандидат искусствоведческих наук Евгения Конышева, который считает, что архитектура авторов зданиия публичной библиотеки определила лицо центра Челябинска – величавое, торжественное и оригинальное. «Не обратить внимание на великолепное здание Публичной библиотеки в стиле неоклассицизма с торжественными колонами, которое как бы зовет зайти, невозможно. Я бы хотела поблагодарить всех работников библиотеки. Мне думается, что любой архитектор счастлив оттого, что его здание является не просто каменной оболочкой, а миром, в котором бурлит жизнь», - отметила искусствовед.

Выставка «Библиотека в центре архитектурного пространства» будет работать до седьмого марта в выставочном зале Публичной библиотеки (3-й этаж).

Челябинская областная публичная библиотека
выставка
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17.02.2023

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Падение челябинского метеорита спровоцировало бешеный всплеск телефонной активности в регионе

15.02.2023 12:42

«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии

15.02.2023 12:36

Молодёжный театр приглашает на премьеру спектакля «Друг мой» (16+)

15.02.2023 12:12

Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей

15.02.2023 12:01

В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского

15.02.2023 11:43

Челябинск готовится к съемкам фильма о падении метеорита

15.02.2023 11:24

В Челябинской области видеокамеры начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей

15.02.2023 11:12

Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку

15.02.2023 11:05

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023 10:45

Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса

14.02.2023 20:54

В среду в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

14.02.2023 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)