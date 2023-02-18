Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска

Накануне в Челябинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Библиотека в центре архитектурного пространства». Экспозиция посвящена истории создания архитектурного проекта здания, которое признано объектом культурного наследия, и его зодчим — Марии Мочаловой и Борису Петрову.

«Мы уже шестьдесят лет (со дня официального открытия дворца книги – 1 октября 1963 года. – Прим. ред.) работаем в одном из самых красивых зданий города, и осознаем, что это настоящий подарок судьбы! Теперь наша задача сохранять и приумножать это величие для будущих поколений», - отметила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Посетители выставки увидели эксклюзивные материалы: карандашные наброски, чертежи, авторские эскизы, редкие фотодокументы и другие артефакты истории строительства здания. В том числе, объемный макет второго корпуса Публичной библиотеки с книгохранилищем (проект, к сожалению, так и не был реализован, но его идея жива). А также личные вещи, живопись и графика супругов-архитекторов. К слову, экспонаты из фонда Объединенного государственного архива Челябинской области, которые составляют часть выставки, до этого были доступны только архивистам и экспертам в области архитектуры.

Среди почетных гостей мероприятия была искусствовед, историк архитектуры, кандидат искусствоведческих наук Евгения Конышева, который считает, что архитектура авторов зданиия публичной библиотеки определила лицо центра Челябинска – величавое, торжественное и оригинальное. «Не обратить внимание на великолепное здание Публичной библиотеки в стиле неоклассицизма с торжественными колонами, которое как бы зовет зайти, невозможно. Я бы хотела поблагодарить всех работников библиотеки. Мне думается, что любой архитектор счастлив оттого, что его здание является не просто каменной оболочкой, а миром, в котором бурлит жизнь», - отметила искусствовед.

Выставка «Библиотека в центре архитектурного пространства» будет работать до седьмого марта в выставочном зале Публичной библиотеки (3-й этаж).