«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», установила короба для сбора продовольственной помощи на постоянной основе.

Пилотный проект проходит в 50 магазинах в Уфе, Челябинске, Оренбурге и Омске. По мере их наполнения продовольствие будут передавать нуждающимся жителям региона.

Каждый желающий может купить продукты с длительным сроком хранения и оставить их в коробе. По мере наполнения коробов, из содержимого будут формироваться продуктовые наборы для нуждающихся, и затем волонтёры будут их доставят благополучателям - семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся, проживающим в регионе.

Напомним, акция «Корзина доброты» запущена в 2015 году. По итогам сборов во всех торговых сетях X5 Group и на сайте Корзинадоброты.рф было собрано и передано нуждающимся порядка 267 тонн продовольствия, помощь получили более 142 тысяч семей.

Адреса магазинов, где разместили короба в Челябинске:

г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 53

г.Челябинск, ул. Тухачевского, 11

г.Челябинск, ул. 40-летия Победы, 3

г.Челябинск, ул. Кузнецова, 11

г.Челябинск, ул. Зальцмана, 25с1

г.Челябинск, ул. Салютная, 11

г.Челябинск, ул. Ржевская, 1Б

г.Челябинск, ул. Комарова, 131

г.Челябинск, ул. Бажова, 44

г.Челябинск, пр-кт Краснопольский, 16-А

г.Челябинск, ул. Новороссийская, 84

г.Челябинск, ул. Ереванская, 14

г. Челябинск ул. Танкистов, 136

г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 32

г.Челябинск,пр-кт Победы, 159

г.Челябинск, Копейское ш., 1

г.Челябинск, ул. Прокатная, 24

г.Челябинск, ул. Салютная, 2

г.Челябинск, ул. Калмыкова, 7В

г.Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 17