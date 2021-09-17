17.09.2021
Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города
17.09.2021
Подкупа избирателей в Челябинске не было
17.09.2021
«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале
17.09.2021
В Южноуральске пенсионер сбил 86-летнюю бабушку на «зебре»
17.09.2021
Спасатели трех городов искали 75-летнюю бабушку, которая отправилась за клюквой и заблудилась
17.09.2021
В Челябинской области ковид не спешит сдавать занятые позиции
«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021