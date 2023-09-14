14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
22.08.2023
Завры вернулись: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию игрушек
18.08.2023
Покупательница «Пятёрочки» из Самарской области стала обладательницей семейного кроссовера
10.08.2023
Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей
01.08.2023
Почти все лето «Пятёрочка» доставляет продукты россиянам практически бесплатно
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023