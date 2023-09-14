В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами

В первый месяц осени «Пятёрочка» разыграет несколько миллионов рублей. Для этого нужно лишь вытянуть свой счастливый билет, поучаствовав в новой акции торговой сети с говорящим названием «Сентябрьские миллионы».

В рамках акции, которая стартовала во всех магазинах «Пятёрочка» в Челябинской области 11 сентября и продлится до 15 октября, будет разыграно четыре миллиона рублей и различные ценные призы*.

Участвуя в акции «Сентябрьские миллионы», покупатели получают возможность выиграть один из трех миллионов рублей разными способами. Так, каждый гость, совершивший покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировавший чек на сайте «Пятёрочка», может принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз – один миллион рублей – будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.

Кроме того, можно стать участником розыгрыша второго миллиона рублей, совершая покупки в «Пятёрочке», собрав при этом десять достижений. Достижения можно получить за покупку определенного количества товаров, за совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, за отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое.

«Пятёрочка» дает возможность всем своим друзьям стать претендентами и на розыгрыш третьего миллиона рублей. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. Двое победителей розыгрыша получат по миллиону рублей каждый.

Также за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.

Акция «Сентябрьские миллионы» также предусматривает подарки за покупку на любую сумму товаров от партнеров. Приобретая продукцию определенных брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.

*Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте торговой сети.

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