Завры вернулись: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию игрушек

«Пятёрочка» в преддверии начала нового учебного года решила порадовать ребят новой коллекцией нашумевших игрушек.

Торговая сеть предлагает своим юным гостям собрать новую «армию» древних ящеров, ставших очень популярными в прошлом году. Начать «охоту» на коллекционных динозавров во всех магазинах «Пятёрочки» российские дети могут с сегодняшнего дня, 22 августа, и до второго октября текущего года.

Завры вернулись!

О «Заврах» знают не только дети, но и их родители: в прошлом году коллекционные игрушки–присоски в виде разных динозавров стали настолько популярными, что активными участниками этой увлекательной программы лояльности стали более шести миллионов человек. «Пятёрочка» вновь выпускает коллекцию Завров, но уже в новом прочтении.

Теперь каждый Завр - это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а динс - красочная игрушка-аксессуар, куда можно крепить Завров, создавая индивидуальные образы и кастомизируя ими одежду или школьную канцелярию, а также можно обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие экземпляры и пополняя свою коллекцию.

Всего в коллекции шесть динсов разных цветов и два десятка Завров, среди которых один фирменный - от «Пятёрочки», два от партнёров, а также один редкий – в форме лапки, светящейся в темноте. В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте, посвященном Заврам «Пятёрочки», что даст возможность пользователю попытать удачи и получить подарочный сертификат в онлайн-магазины или денежный сертификат на крупную сумму.

Онлайн-игра с подарками в приложении

В мобильном приложении «Пятёрочка» также появилась онлайн-игра «Завры 2», участие в которой может осчастливить игрока приятным подарком. Игра-раннер подразумевает 60 уровней разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все. Игрок пользователя в виде динозавра должен бежать вперед и преодолевать препятствия, собирая по пути монеты (и не только). За прохождение уровней предусмотрены поощрения от «Пятёрочки» и партнёров.

А за каждые десять пройденных уровней можно получить один дополнительный билет, который может стать билетом в радостное будущее – со смартфоном, наушниками, умными колонками и другими приятными вещами. Чем больше билетов, тем выше шансы на победу! Актуальный статус своего участия в предложении «Пятёрочки» можно проверить в разделе «Билеты» на главном экране игры.

Как собрать всех Завров?

Чтобы принять участие, необходимо совершить покупку в магазине или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждую покупку на определенную сумму гость получит в подарок набор из одного Завра и одного динса в индивидуальной упаковке. Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Завров, совершая покупку с картой «Х5 Клуба».

В новой коллекции динсы имеют разные цвета: зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый. Среди Завров можно встретить Трицератопса, Паразауролофа, Тираннозавра и многих других древних ящеров.

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры проекта – за это выдаётся дополнительный подарок. Также Завра с динсом можно купить отдельно. Кроме того, «Пятёрочка» предлагает своим гостям альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьям, мешок для сменки и четыре вида мягких игрушек-динозавров.

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения всех шести динсов и всех 20 Завров. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из двух-четырех человек.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми предложения с подарками-игрушками. Первый запуск «Завров» стал абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверены, что «Завры 2» также понравятся покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такие проекты дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление», - отмечает руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова.