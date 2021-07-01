Работы по реконструкции аэродрома в Магнитогорске начнутся в 2021 году

В 2021 году начнутся масштабные работы по реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Магнитогорска (Челябинская область). А пока проектно-сметная документация проходит проверку.

«В настоящий момент проектно-сметная документация по реконструкции аэродрома Магнитогорска проходит проверку в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ожидаемая дата завершения: 18-21 июля текущего года», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов.

Как уточнили в миндортрансе региона, проектом предусмотрено шесть этапов реконструкции. Изначально срок проведения строительных работ назывался 2022 – 2024 годы.

Но после встречи губернатора Алексея Текслера с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом было получено одобрение начать работы в более ранние сроки.

«Плановые сроки начала работ – 2021 год, завершение – 2024 год», - уточнил Евгений Кирсанов.

Планировалось инвестировать в реконструкцию магнитогорского аэропорта 5,3 миллиарда рублей.

В миндортрансе уточнили, аэропорт и взлетная полоса в Магнитогорске находились в федеральной собственности. На днях на аукционе был продан федеральный пакет акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск». Это 20 земельных участков общей площадью 41,9 гектара, 59 зданий и одно воздушное судно. Победителем было признано акционерное общество «Ретранс» (Екатеринбург).

Взлетная полоса осталась в федеральной собственности. Все озвученные планы по реконструкции аэродромного комплекса Магнитогорска остаются в силе.