Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование

В Челябинской области направляют дополнительные средства на оплату труда медицинских работников и расширяют перечень медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование.

Как сообщает минздрав области, до конца 2022 года в регионе планируется выделить из бюджета Федерального фонда ОМС 124,2 миллиона рублей на оплату труда вновь нанятым медработникам. Средства направляются в нормированный страховой запас территориальных фондов для ликвидации кадрового дефицита.

По итогам работы за 2021 год медорганизациями использовано более 20 миллионов рублей средств нормированного страхового запаса на оплату труда медиков, из которых 17,5 миллионов – на оплату труда врачей и три миллиона – на оплату труда среднего медицинского персонала.

Кроме того, Минздрав РФ расширил список видов медорганизаций, которые смогут получать средства нормированного страхового запаса ТФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

В перечень добавлены кардиологические, онкологические, офтальмологические и эндокринологические диспансеры; родильные дома; женские консультации; медико-санитарные части; консультативно-диагностические центры, в том числе детские; центры общей врачебной практики и все поликлиники, кроме стоматологических (до этого в списке значились только консультативно-диагностические поликлиники).

Кроме того, перечень учреждений расширен и по территориальному признаку. Если ранее средства на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда медицинских работников направлялись только муниципальным, межрайонным, районным и городским больницам и поликлиникам, то после пятого августа на финансовую поддержку могут рассчитывать также и краевые, республиканские, областные и окружные медицинские организации.

Напомним, что мероприятия по софинансированию труда медицинских работников реализуются с 2019 года. Они предусматривают финансовую помощь за счет ОМС медицинским организациям, которые в текущем календарном году приняли в штат медицинских работников, сверх численности в сравнении с численностью на начало года.