11.08.2022
На фестивале йоги и музыки в Миассе выступят солисты оркестра Мариинского театра
11.08.2022
Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование
11.08.2022
«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды
11.08.2022
Число заболевших ковидом за сутки в Челябинской области вновь выросло
11.08.2022
Увеличивается число жертв магнитогорского лжериэлтора
11.08.2022
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей
Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование
10.08.2022
В Челябинской области появились «электронные» рецепты
09.08.2022
Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне
11.07.2022
Министром здравоохранения Челябинской области стала Агата Ткачева
01.07.2022
Первым замминистра здравоохранения Челябинской области назначена Елена Недочукова
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022