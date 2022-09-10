10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.09.2022
В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями
09.09.2022
СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь
09.09.2022
Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
«Расстрел» собак в Коркино оказался отловом с целью стерилизации
21.02.2022
В мэрии рассказали, сколько бездомных собак отловили в Челябинске за неделю
19.03.2021
В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак
17.03.2021
Мэрии Верхнего Уфалея все-таки придется заняться отловом бродячих собак
24.03.2020
В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022