«Расстрел» собак в Коркино оказался отловом с целью стерилизации

«Расстрел» собак в Коркино (Челябинская область), бурно обсуждаемый в городском паблике, оказался отловом с целью стерилизации. Проводила отлов - по заявкам - компания «Ювин».

Всего было отловлено четыре собаки, которых после стерилизации-кастрации выпустят обратно. Снимки всех пойманных с этой целью животных будут опубликованы в группе ООО «Ювин» в понедельник, 12 сентября.

Агентство «Урал-пресс-информ» связалось с руководителем данной фирмы Игорем Ивановым, который прислал снимок четвероногого из поста – пес жив, здоров, ему ничего не угрожает. Так что сочувствующие могут радоваться – собака в порядке, а торжествующие по поводу того, что наконец-то «добрые» люди взялись за «этих мерзких четвероногих», - пусть остаются с осознанием того, что злорадствовали из-за убийства бездомных собак зря.

Пост о том, что в районе Коркинского горно-строительного техникума в жутких муках умирает собака, в которую стреляли, а рядом с ней лежит дротик (оказавшийся уколом с разрешенным препаратом – это никакой не яд), был опубликован девятого сентября. Данная информация стала лакмусовой бумажкой – из эмоциональных обсуждений коркинцев этой тему стало понятно, насколько злыми могут быть люди, в том числе, увы, и молодые женщины, к слову, сами являющиеся хозяйками собак. Также стало понятно, что в Коркино немало людей, сочувствующим животным и осуждающим расправу над ними, и среди таких, к слову, очень много девушек, женщин-матерей. А вот многие мужчины почему-то приветствуют силовое решение проблемы, хотя есть среди них (участников беседы) и те, кто убийство животных не приветствует, осуждает, понимая, что это неправильно и что так проблему не решить.

Напомним, за издевательство над четвероногими, за их убийство грозит уголовная ответственность. А главными виновниками того, что на улицах наших городов целые «армии» голодных, больных животных, являются люди, с них и надо спрашивать. Случаи нападения собак на людей, конечно, есть, но они единичны, чаще всего собаки сами боятся двуногих, как огня. А вообще истребление живых существ – ненормально, ведь и собаки, и кошки – такие же полноценные обитатели нашей планеты, как и мы, люди. Нужно поменять отношение к ним и заботиться, любить питомцев, не выбрасывать их на улицу, не плодить бесконтрольно, оставляя потом новорожденных щенков и котят в лесах, на трассах, в мусорных баках.