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Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров

Общество
Сегодня, 15:36

Инспекторы Гостехнадзора Челябинской области перешли на высокий скоростной режим. Они теперь в два раза быстрее проведут сверку номеров, технический осмотр транспортного средства и ответят на вопросы и обращения в адрес управления.

Озвучены результаты реализации проекта «Оптимизация работы специалиста Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области», защита которого состоялась в рамках работы по внедрению технологий бережливого производства (проект «Эффективный регион»).

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, еще год назад инспекторы управления Гостехнадзора тратили на сверку номеров самоходных машин и прицепов почти пять дней, на их технический осмотр – ещё пять дней, вместе со всеми сопутствующими операциями. Семь дней в среднем уходило, чтобы ответить на запросы граждан, организаций и государственных органов по вопросам компетенции управления. Скорость предоставления этих услуг после оптимизации всех рабочих процессов выросла более чем в два раза: на сверку номеров теперь требуется в среднем менее двух дней, на технический осмотр самоходных машин и прицепов – два дня и чуть больше трех дней – на подготовку ответов на запросы по своему профилю.

В настоящее время ведется оборудование автоматизированного рабочего места для граждан и производится закупка эндоскопов с подсветкой на гибко-телескопическом удлинителе для проведения сверки заводских номеров, что позволит исключить длительный поиск заводских номеров на агрегатах в труднодоступных местах. Рабочие места инспекторов организованы с соблюдением требование системы 5С.

«Мы благодарим главных кураторов проекта – специалистов и руководителя АО «Производственная система «ПСР» Дмитрия Репьева - за помощь в проведении этой работы. Она позволила не только ускорить предоставление услуг по регистрации и осмотру самоходной техники более чем в два раза, но и гармонизировать профессиональные нагрузки сотрудников управления Гостехнадзора, упростить и рационализировать систему работы с гражданами – получателями услуг», - отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Напомним, проект «Эффективный регион (Бережливое госуправление)» реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года при поддержке государственной корпорации «Росатом». В Челябинской области в августе 2019 года стартовал второй этап реализации проекта, включающий защиту и реализацию проектов в исполнительных органах власти. Рабочую группу по внедрению на территории Челябинской области технологии бережливого производства возглавляет первый заместитель губернатора Виктор Мамин.

 

 

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