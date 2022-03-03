Ректор ЧелГУ подарил Историческому музею Южного Урала семь фрагментов Аризонского метеорита

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев в среду, второго марта, подарил Государственному историческому музею Южного Урала сразу семь фрагментов Аризонского метеорита – на счастье, чтобы метеоритная коллекция музея расширялась и дальше.

«Я точно знаю, что в Челябинске и Челябинской области есть коллекционеры, которые тоже могли бы поделиться своими метеоритами. То, что раньше было частью звезд, сейчас в большинстве случаев просто пылится на полках. Лучше давайте сделаем это достоянием общественности. Всем приятно, а самое главное - полезно для подрастающего поколения», - сказал Сергей Таскаев (ранее - в День метеорита, 15-го февраля, - ректор челябинского вуза говорил, что передаст музею один фрагмент небесного тела, а в результате подарил целых семь).

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Директор музея Владимир Богдановский отметил, что «это подарок многим и многим поколениям».

«Все, что мы получаем, мы показываем, мы об этом говорим и пишем. В общем, насыщенная музейная жизнь метеориту обеспечена», - заверил Владимир Богдановский.

По словам главного хранителя фондов музея Ирины Ивлиевой, с 2020-го года метеориты отнесены к культурным ценностям, имеющим особое научное значение.

«Так что сегодняшний подарок для нас особенно важен», - подчеркнула хранитель.