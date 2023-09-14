Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО

Бывшему председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены следственного изолятора.

Сегодня, 14 сентября, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 30 августа, продлившего Кучитарову содержание под стражей до пятого ноября текущего года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат обвиняемого, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу – сторона защиты экс-председателя КДХ просила для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, а именно домашнего ареста. Однако Челябинский областной суд в удовлетворении жалобы защите Рината Кучитарова отказал.

Напомним, бывший председатель городского комитета дорожного хозяйства обвиняется по части третьей статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2020 году он произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Заявление об отставке Ринат Кучитаров подал второго декабря 2022 года. Одновременно сотрудники управления ФСБ по Челябинской области провели в офисе КДХ выемки документов.

Пятого декабря прошлого года экс-чиновника задержали в рамках возбужденного уголовного дела.

Покинуть стены СИЗО Кучитаров пытался уже неоднократно, но ни одна из его попыток добиться домашнего ареста успехом не увенчалась.

В настоящее время комитет дорожного хозяйства Челябинска возглавляет Николай Кожевников.