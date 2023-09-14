14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
24.07.2023
Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска останется в СИЗО
02.06.2023
Ринат Кучитаров останется под стражей до июля
02.03.2023
Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО
23.12.2022
Экс-председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили в СИЗО
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023