РМК: Построенный в Розе храм станет настоящим духовно-просветительским центром

Томинский горно-обогатительный комбинат (Челябинская область, входит в состав ЗАО «Русская медная компания») помог верующим поселка Роза (Коркинский район) построить православный храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. В РМК уверены, церковь станет настоящим духовно-просветительским центром и местом притяжения в посёлке.

Православная община существует в поселке более 10 лет. Все это время верующие молились в небольшой комнате площадью всего 39 квадратных метров, которое максимум вмещало 30 человек, и искали средства на возведение храма. На просьбы о новом просторном храме откликнулось руководство Томинского ГОКа.

Первый камень в основание храма великомученика Пантелеимона заложен праздник Святой Троицы, 20 июня 2021 года. В марте 2023 года состоялось освящение куполов с крестами и колоколов. Накануне, восьмого августа 2023 года, был освящен храм.

«В посёлке Роза проживает восемь тысяч 700 человек, и для православных очень важно иметь храм гораздо ближе, ведь ранее они ездили в Коркино. И сегодня они получили свой храм, здесь смогут собираться более 100 человек и не только на праздники, но и на службы», - отметила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020» Ирина Текслер.

Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, храм построен по традиционной технологии. За два года строители возвели стены, выполнили внутреннюю и наружную отделки, провели коммуникации. В нижнем приделе расположено отдельное крестильное помещение. Рядом с храмом построен причтовый дом, где разместились воскресная школа, просфорная и небольшой спортзал. Территория возле храма благоустроена, высажены кустарники и деревья, также обустроена детская площадка.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поблагодарил всех добрых людей, кто принял участие, откликнулся и проявил инициативу.

Директор обособленного представительства РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин отметил, что для Томинского ГОКа поддержка и сохранение культурного наследия – важное направление социальных проектов. Предприятие участвовало в финансировании строительства двух храмов - в посёлке Роза Коркинского муниципального округа и в Томинском сельском поселении (Сосновский район).

«Мы уверены, что новый храм станет настоящим духовно-просветительским центром и центром притяжения в посёлке Роза, потому что людям нужно место, где они могут собираться и общаться», - подчеркнул Анатолий Ерёмин.

Напомним, храм Архистратига Божия Михаила в поселке Томинский был построен менее чем за два года по уникальной старинной технологии. Он был освящен великим чином 30 апреля 2023 года, первая служба прошла в мае.

Томинский ГОК является градообразующим предприятием поселков Томинского и Роза и поэтому задача компании – обеспечить высокое качество жизни не только для своих сотрудников и членов их семей, но и для всех жителей территорий присутствия, подчеркнули в компании.

С 2016 года Томинский ГОК направил более 2,16 миллиарда рублей на социальные и благотворительные проекты в Челябинской области. На эти средства в том числе в Коркино был построен Физкультурно-оздоровительный комплекс РМК, капитально отремонтированы два детских сада, реконструирована лыжная база «Берёзка».

Выполнены проекты развития городской среды и благоустройства в посёлке Томинском Сосновского района.

В поселке Роза благодаря Томинскому ГОКу с 2017 года реализуется уникальный проект по ликвидации накопленного экологического вреда, связанного с последствиями добычи угля в Коркинском угольном разрезе. Как следствие, выбросы загрязняющих веществ от эндогенных пожаров на Коркинском разрезе сократились в 213 раз.