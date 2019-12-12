Родители тяжело больных детей просят депутатов проголосовать за строительство нового корпуса на территории бора

Жители Челябинской области, чьи дети перенесли тяжелые заболевания, и общественные организации просят депутатов Законодательного собрания региона не затягивать с решением вопроса по выбору площадки для нового детского хирургического корпуса, в котором планируется разместить и отделение онкогематолгии.

Возможность возведения необходимого для региона отделения появилась после включения Челябинской областной детской клинической больницы в первую очередь Федеральной программы по строительству детских больниц. Федерация готова уже в следующем году выделить миллиарды рублей на строительство. Но камнем преткновения может стать будущее место строительства. Правильно разместить новый корпус в непосредственной близости от действующих отделений. Но для этого придется вырубить часть городского бора (в том числе и ряд здоровых деревьев). Взамен предлагается расширить границы бора и высадить новые деревья.

Депутатам Заксобрания придется принять непростое решение и, судя по всему, страсти будут кипеть нешуточные. Экологи встанут на защиту «легких» города, а родители детей, перенесших серьезные заболевания и на себе испытавших все тяготы лечения, просят как можно быстрее начать строительство.

В Законодательное собрание региона уже поступило несколько десятков обращений от родителей и общественных организаций. «В Законодательное собрание области поступило уже много обращений, и они продолжают приходить. Письма приходят на почту, в Интернет-приемную. Это обращения от родителей детей, которые перенесли тяжелые заболевания, и от общественных организаций», - пояснили в пресс-службе регионального парламента. Все обращения официально зарегистрированы в Законодательном собрании и будут учтены при обсуждении депутатами вопроса о границах городского бора.

Совет ЧРОО «Стимул» (сообщество родителей и взрослых пациентов с редким генетическим заболеванием «Муковисцидоз») объясняет депутатам, почему новый корпус должен находиться рядом с остальными корпусами областной больницы, а не в ином месте. «Дети с муковисцидозом относятся к той категории пациентов, которые нуждаются в помощи мультидисциплинарной команды врачей, у них часто возникают угрожающие жизни состояния, при которых необходима срочная хирургическая помощь. Транспортировка таких больных – это дополнительные сложности и даже угроза и жизни», - рассказывают родители, которых жизнь заставила подробно разобраться в этой проблеме.

По их мнению, строительство нового корпуса и его оснащение высокотехнологичным оборудованием сможет открыть перспективы развития трансплантологии. И тогда отчаявшимся родителям не придется везти своих тяжело больных детей далеко за пределы области, чтобы сделать жизненно необходимую пересадку печени или иных органов.

Очень эмоциональное письмо пришло от мамы, которая полгода назад потеряла ребенка со сверхтяжёлой формой апластической анемии. Спасти девочке жизнь могла трансплантация костного мозга. Но она не перенесла бы поездку в Москву по состоянию здоровья, а здесь такие операции не делают. Родители пытались на месте воспользоваться всеми шансами, даже самыми мизерными. Но девочка не перенесла иммунносупрессивную терапию. С тех пор ее мама в числе тысячи других мам, которые борются за здоровье детей, всеми силами пытается помочь онкоотделению. Она просит парламентариев дать шанс на выздоровление другим детям. «Все мы готовы проголосовать ЗА строительство нового корпуса на территории городского бора, прилегающей к Челябинской областной детской клинической больницы. Мы просим поддержать всех нас и построить новый корпус там, где ему самое место, рядом со всеми остальными корпусами! У сотен тысяч ребятишек с новым современным корпусом появится шанс на жизнь», - написала в обращении в ЗСО челябинка.

Родители также заверяют, что готовы лично участвовать в работах по расширению и восстановлению городского бора, выйти на посадку новых деревьев.