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Росгвардия провела в Челябинске показательное задержание правонарушителя

Общество
Сегодня, 10:44
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Автор: 
Владислав Тазиев

Вчера, 18 августа, Росгвардия провела в Челябинске показательную тренировку сотрудников вневедомственной охраны. На территории гимназии №1 по улице Красная 59 росгвардейцы отработали процедуру обезвреживания потенциального нарушителя спокойствия и безопасности школьников.

«На данный момент в  Челябинске под охраной находятся примерно 202 школы. Система реагирует при нажатии тревожной кнопки и сигнал немедленно передается на пульт наблюдения. Впоследствии информация передается по рации группе задержания для дальнейшей работы. Данная система тревоги проверяется ежедневно охраной учебного заведения», – рассказал  врио начальника отделения организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности Росгвардии, капитан полиции Александр Рычков.

Самые распространенные причины для вызова сотрудников  Росгвардии – это проблемы, связанные с гражданами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечает охранник гимназии №1 Вадим Куров, вызовы сотрудников вневедомственной охраны происходят в основном в ночное время. Проникновение на территорию гимназии –  это уже экстренная ситуация, которая требует вмешательства со стороны ведомства. За два года работы охранником в гимназии Вадим Александрович прибегал к тревожной кнопке порядка 5-7 раз. О качестве работы Росгвардии охранник отзывается положительно.

«Группа задержания выезжает в течение  5 минут. После этого выясняет причины того, почему сработала охранно-пожарная сигнализация, затем оценивает ситуацию и принимает дальнейшие решения на месте.  По городу проезжают машины патрулирования в пределах зоны реагирования, в которой у нас находятся объекты массового скопления людей, торговые комплексы, стадионы и зоны повышенной опасности (хранение оружия)»,– разъяснил журналистам заместитель командира полка — начальник штаба УВО по городу Челябинску, подполковник полиции Владислав Холкин.

Если сотрудники ведомства видят, что проблема административного права, то доставляют нарушителя в отделение полиции  для  составления протокола. Если же проблема куда как серьезнее, то нарушителя передают следственному комитету или в уголовный розыск.

На данный момент в Челябинске под охраной Росгвардии находятся все школы города, а на территории области из 1095 под защитой ведомства – 702. Кроме того, кнопки тревожной сигнализации Росгвардии установлены в 1035 из 1516 дошкольных детских учреждений.

 

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Автор: 
Владислав Тазиев
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