Удобный и вместительный

Ростех отправил в Челябинск низкопольный трамвай европейского уровня
Общество
Сегодня, 10:53
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинск едет трамвай Госкорпорации Ростех. В столице Южного Урала низкопольный четырехосный красавец европейского уровня будет проходить эксплуатационные испытания с пассажирами.

Трамвай модели 71-415 (созданный на предприятии «Уралтрансмаш», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех), уже побывал в соседнем Екатеринбурге, где завоевал симпатии жителей и пришелся по вкусу специалистам обслуживающей организации.

Как сообщает Ростех, при разработке трамвая его создатели учли пожелания пассажиров и специалистов эксплуатирующих организаций. Специально для него изготовлена поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая российских аналогов. Трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда», в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Трамвай, интерьер и экстерьер салона которого выполнены из композитных материалов, может перевозить до 175-ти человек.

«Работа над уникальной для России моделью велась тщательная и кропотливая. Перед разработчиками модели стояла задача создать современный и удобный вагон, в том числе и для маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми, с максимальным применением отечественных комплектующих», - отмечают в Госкорпорации Ростех.

Дизайн вагона проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям эргономики и удобства пользования. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.

Хочется верить, что этот трамвай зарекомендует себя лучше предшественника из Усть-Катава. Напомним, жители южноуральской столицы попрощались с эффектным, но, как оказалось, бесполезным трамваем (бесконечно ломался), произведенным на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, в ноябре 2019-го.

В Челябинске на чудо-трамвае так толком никто и не покатался - напомним, дорогой гость (стоимостью более 90 миллионов рублей) сломался во время первого же пробного рейса вечером пятого сентября - он остановился на улице Цвиллинга, напротив областного правительства. Тогда пассажиров в нем не было. Заезжего низкопольного красавца под номером 71-633 в депо №2 отбуксировал старый советский трамвай. Вторая поломка случилась уже с горожанами «на борту». Это произошло спустя всего несколько дней, 12-го сентября, также на улице Цвиллинга, на остановке «Стадион "Локомотив». Новомодная «тройка» снова встала, как вкопанная. И снова из-за сбоя электроники.

С тех пор детище УКВЗ пределы депо не покидало. К слову, в октябре специалисты завода приезжали в Челябинск, чтобы разобраться в поломке (у местных специалистов опыта починки такого транспорта нет), но - говорят знающие люди - ничего у них не вышло. Так и уехали, а трамвай остался стоять.

Сообщение о предстоящем расставании с детищем УКВЗ произвело на горожан большое впечатление. Пользователи Интернета активно и очень эмоционально, одни - с иронией, другие - с обидой, комментировали новость о его отправке в другой город-счастливчик (Краснодар).

Фото с сайта Ростеха

Автор: 
Евгения Александрова
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