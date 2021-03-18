«Ростелеком» обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района

Около 80 тысяч жителей Сосновского района Челябинской области теперь имеют возможность получать консультации врачей главной районной больницы в режиме онлайн, экономя и время, и деньги на транспортные расходы.

Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» обеспечил работу цифровой телемедицинской платформы на базе ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Работы проведены в рамках пилотного проекта на безвозмездной основе.

Актуальность дистанционных медицинских консультаций резко возросла в условиях пандемии и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволяет сократить число очных встреч с врачами как минимум на 30 процентов. С помощью удобных инструментов медработники могут дистанционно назначать лечение, а в будущем - выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы.

По желанию медицинского учреждения дополнительно может быть обеспечен дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара. Возможности сервиса позволяют выбрать формат общения доктора и пациента: текстовый чат, звонок по телефону или видеосвязь.

Главный врач районной больницы Долгодеревенского Владимир Самохвалов отметил, что востребованность медицинских услуг с применением передовых цифровых технологий растет, особенно с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Мы рассчитываем, что с помощью телемедицинской платформы количество очных приемов удастся сократить, что будет удобно и для поликлиник, и для пациентов. Телемедицинская платформа позволит нашим жителям сэкономить время, а также проводить онлайн-прием квалифицированных медицинских кадров в самых отдалённых территориях нашей области», - подчеркнул Владимир Самохвалов.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев рассказал об успешном опыте компании по внедрению телемедицинской платформы «под ключ» в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в ходе которого отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями.

«На Южном Урале «Ростелеком» реализовал такой проект впервые. К телемедицине мы подключили не только больницу Сосновского района, но еще и семь ее территориальных подразделений в населенных пунктах Есаульский, Солнечный, Кременкуль, Мирный, Рощино, Полетаево и Красное поле. В системе уже зарегистрировалось более 20 врачей семи различных специальностей, которые готовы вести прием удаленно. Мы ожидаем, что в дальнейшем количество населённых пунктов, подключённых к телемедицине, будет расти в нашем регионе», - отметил Михаил Сергеев.

Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале gostelemed.ru, используя учетную запись портала госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться на прием.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», лицензия на использование и подключение к телемедицинской платформе бесплатны для региональных систем здравоохранения. Для подключения необходимо выделить медицинские учреждения и врачей, которые будут проводить телемедицинские консультации, а также организовать разъяснительную работу о доступности сервиса для населения