«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области

С начала 2023 года национальный провайдер «Ростелеком» установил 35 базовых станций в отдаленных селах и деревнях Челябинской области. Для этого специалисты компании проложили оптоволоконную сеть связи общей протяженностью свыше 200 километров. Работы выполнены в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Доступ к высокоскоростному интернету и современной сотовой связи по технологиям LTE/4G получили жители населенных пунктов Сухая Атя и Точильный Ашинского района, Уфимка Верхнеуфалейского городского округа, Арасланово и Нестерово Нязепетровского района, Нижняя Сатка и Черная речка Сатинского городского округа, а также многих других. Теперь сельчане могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в онлайн-формате, общаться с родными и близкими в мессенджерах, смотреть и скачивать контент в Сети.

«Населенные пункты, где уже появились современные цифровые услуги, определили сами жители Южного Урала голосованием на Госуслугах. Активность и заинтересованность сельчан будет иметь решающее значение при формировании нового рейтинга сел и деревень для строительства базовых станций в 2024 году. Электронное голосование на портале уже началось и продлится до 13 августа. В бумажном виде коллективное заявление в адрес Минцифры России можно направлять до 10 сентября. Отмечу, что организация доступа в интернет для жителей малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек — это комплексная задача, решение которой влияет на социально-экономическое положение Челябинской области в целом», - рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

«Компания строит современную оптоволоконную инфраструктуру связи на Южном Урале как за счет собственных инвестиций, так и по федеральной программе УЦН 2.0. Базовые станции уже установлены в 68 населенных пунктах региона и еще в 35 они появятся до конца года. В целом в Челябинской области мы провели около 15 000 километров линий связи. Развитая оптическая инфраструктура дает возможность нашим клиентам подключать различные цфровые услуги: видеосервис Wink, видеонаблюдение, а также “Ростелеком Ключ”», - уточнил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. После запуска вышек в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты выезжают специалисты «Ростелекома» для оформления договоров и выдачи жителям сим-карт.