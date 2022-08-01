01.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа
01.08.2022
«Ростелеком» в Челябинске покажет фильмы под открытым небом в парке Гагарина
01.08.2022
Отделение ПФР по Челябинской области возобновило личные встречи с южноуральцами
01.08.2022
Челябинский прокурор встретилась с бродягами, от которых отвернулись родственники
01.08.2022
Лучший начальник караула региона служит в Челябинске.
01.08.2022
В Челябинске состоится День картофельного поля
«Ростелеком» в Челябинске покажет фильмы под открытым небом в парке Гагарина
25.07.2022
«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области
11.07.2022
Безопасное лето: «Ростелеком» и челябинский «Кванториум» провели открытый урок по кибербезопасности
05.07.2022
Челябинцы стали участниками фестиваля «Лето в Тобольском кремле»
05.07.2022
Предотвращают вандализм и сокращают количество преступлений: «Ростелеком» расширяет зоны видеонаблюдения в Челябинской и соседних областях
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022