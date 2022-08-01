«Ростелеком» в Челябинске покажет фильмы под открытым небом в парке Гагарина

Компания «Ростелеком» в Челябинске примет участие в сезоне летних кинопоказов от радио «Олимп» в парке Гагарина. Любимые комедии, приключения и документальные фильмы можно будет увидеть 13 августа, 3 и 10 сентября на площадке «Кинолето» в театре под открытым небом.

«Проведение киносеансов на открытых площадках – значимое событие для горожан, - говорит директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. - Часть фильмов для уютных вечеров в парке предоставил наш видеосервис Wink. Он включен в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний "Ростелеком" и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров. Только за последний год количество пользователей Wink на Южном Урале выросло на 30 %. Надеюсь, гостям парка понравится формат открытых кинопоказов, и мы будем продолжать радовать жителей города качественными современными фильмами».

«Киносеансы совместно с провайдером "Ростелеком" начнутся с российского фильма "Частное пионерское", снятого в лучших традициях классического советского детского кинематографа, - рассказывает директор радиостанции «Олимп» Наталья Воронина. - Кинофильм расскажет о дружбе и невероятных приключениях двух пионеров. Показ начнется в парке Гагарина в 22:00. Мы ожидаем порядка 350 зрителей. Все киносеансы будут проходить только по вечерам, поэтому насладиться хорошими фильмами смогут даже работающие горожане».

Кинокартины, вошедшие в программу летних кинопоказов радио «Олимп», доступны зрителям видеосервиса Wink от «Ростелекома». Всего в коллекции онлайн-кинотеатра более 60 тысяч фильмов и сериалов в Full HD. Для того, чтобы смотреть фильмы из Wink, нужно загрузить приложение в Google Plaу или App Store и зарегистрироваться через них или с компьютера на портале wink.rt.ru. К одному аккаунту можно привязать Smart TV или телевизор с приставкой, домашний компьютер или ноутбук, планшет или смартфон. Кино можно загрузить на мобильные устройства и смотреть без интернета в любом удобном месте, что особенно актуально летом.