Рожденный в Челябинске «Русский мир» объединил всю страну

Рожденная в Челябинске интеллектуальная игра «Русский мир» объединила школьников всей страны.
О радостном событии на своей странице в ВКонтакте рассказала глава города Наталья Котова, напомнив подписчикам, что в 2001 году преподаватели челябинского педагогического университета придумали викторину для школьников южноуральской столицы.
«Ученики более двадцати лет соревновались и демонстрировали свои знания в области русской истории, литературы, языка, искусства и духовных ценностей. А теперь челябинская игра объединила школьников со всей страны», - отметила Наталья Котова.
Мэр сообщила, что в феврале этого года (с 13-го по 16-е число) в Челябинске состоится первый всероссийский финал «Русского мира», и пожелала удачи всем его участникам.
Челябинцев эта новость очень воодушевила:
«Такие игры и викторины - верный вектор развития патриотического воспитания школьников»;
«Здорово, что викторина получила такую широкую поддержку и развитие»;
«Историю и культуру своей страны знать нужно обязательно, без этого никак»;
«Поздравляю преподавателей, которые занимались разработкой викторины. Это большой успех»;
«Тематика игры очень правильная. Особенно в наше время»;
«Отличное развитие для образовательного проекта»;
«Круто, что некогда небольшая викторина стала аж всероссийской интеллектуальной игрой. Думаю, создатели и сами такого не ожидали»;
«Круто - в игровом формате изучать историю страны»;
«Интеллектуальная игра с уклоном в историю страны - это же просто гениально!»;
«Большой путь пройден за эти 20 лет, респект создателям!»;
«Побольше бы таких объединяющих проектов, классно придумано» (и это далеко не все восторженные комментарии).
СПРАВКА
Челябинская городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» - это проект Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и комитета по делам образования Челябинска.
Учащиеся 5-11 классов на сцене состязаются друг с другом в знании истории, культуры нашей страны и Южного Урала.