Рожденный в Челябинске «Русский мир» объединил всю страну

Фото: со страницы Натальи Котовой в ВКонтакте

Рожденная в Челябинске интеллектуальная игра «Русский мир» объединила школьников всей страны.

О радостном событии на своей странице в ВКонтакте рассказала глава города Наталья Котова, напомнив подписчикам, что в 2001 году преподаватели челябинского педагогического университета придумали викторину для школьников южноуральской столицы.

«Ученики более двадцати лет соревновались и демонстрировали свои знания в области русской истории, литературы, языка, искусства и духовных ценностей. А теперь челябинская игра объединила школьников со всей страны», - отметила Наталья Котова.

Мэр сообщила, что в феврале этого года (с 13-го по 16-е число) в Челябинске состоится первый всероссийский финал «Русского мира», и пожелала удачи всем его участникам.

Челябинцев эта новость очень воодушевила:

«Такие игры и викторины - верный вектор развития патриотического воспитания школьников»;

«Здорово, что викторина получила такую широкую поддержку и развитие»;

«Историю и культуру своей страны знать нужно обязательно, без этого никак»;

«Поздравляю преподавателей, которые занимались разработкой викторины. Это большой успех»;

«Тематика игры очень правильная. Особенно в наше время»;

«Отличное развитие для образовательного проекта»;

«Круто, что некогда небольшая викторина стала аж всероссийской интеллектуальной игрой. Думаю, создатели и сами такого не ожидали»;

«Круто - в игровом формате изучать историю страны»;

«Интеллектуальная игра с уклоном в историю страны - это же просто гениально!»;

«Большой путь пройден за эти 20 лет, респект создателям!»;

«Побольше бы таких объединяющих проектов, классно придумано» (и это далеко не все восторженные комментарии).

СПРАВКА

Челябинская городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» - это проект Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и комитета по делам образования Челябинска.

Учащиеся 5-11 классов на сцене состязаются друг с другом в знании истории, культуры нашей страны и Южного Урала.