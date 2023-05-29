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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2023

На дорогах Челябинска в этом году появится более 120 новых остановочных павильонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2023

Новые статуи появятся на Фестивале песочной скульптуры в горсаду
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РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект
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Фото: ММК

РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект

Российский Союз промышленников и предпринимателей в пятницу, 26 мая, вручил Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область) награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022» состоялась в Москве в День российского предпринимательства.

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил представителю ПАО «ММК» награды в номинациях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства», а также диплом «За проект в сфере цифровизации», которым была отмечена автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун».

Александр Шохин поблагодарил Магнитку за активную заботу об окружающей среде и масштабные социальные проекты, поддерживающие самые разные категории граждан. Так, за прошедший год комбинат выиграл несколько престижных национальных наград и укрепил свои позиции в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ММК, в рамках премии Союз определяет динамично развивающиеся компании на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности и оценивает их вовлеченность в достижение целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и целей национальных проектов России.

Лауреаты ежегодного конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей были объявлены в 14 номинациях, дипломами отмечены проекты и практики компаний в пяти категориях.

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В Челябинске сошел с пути грузовой поезд

25.05.2023 09:28

К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода

25.05.2023 09:00

Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»

24.05.2023 23:22

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)

24.05.2023 19:43

Установлены выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС и раненым

24.05.2023 19:04

В Челябинске протестируют новые автобусы компании ГАЗ

24.05.2023 18:25

В Челябинской области 25 мая сохранится жаркая и маловетреная погода

24.05.2023 18:05

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

24.05.2023 17:50

Челябинские нотариусы сели за парты для написания диктанта

24.05.2023 17:42

Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма