РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект

Российский Союз промышленников и предпринимателей в пятницу, 26 мая, вручил Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область) награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект.

Церемония награждения победителей ежегодного всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022» состоялась в Москве в День российского предпринимательства.

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил представителю ПАО «ММК» награды в номинациях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства», а также диплом «За проект в сфере цифровизации», которым была отмечена автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун».

Александр Шохин поблагодарил Магнитку за активную заботу об окружающей среде и масштабные социальные проекты, поддерживающие самые разные категории граждан. Так, за прошедший год комбинат выиграл несколько престижных национальных наград и укрепил свои позиции в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ММК, в рамках премии Союз определяет динамично развивающиеся компании на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности и оценивает их вовлеченность в достижение целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и целей национальных проектов России.

В этом году лауреаты конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей были объявлены в 14 номинациях, дипломами отмечены проекты и практики компаний в пяти категориях.