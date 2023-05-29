29.05.2023
На дорогах Челябинска в этом году появится более 120 новых остановочных павильонов
29.05.2023
Новые статуи появятся на Фестивале песочной скульптуры в горсаду
29.05.2023
РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект
29.05.2023
РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект
29.05.2023
В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей
28.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 мая (18+)
РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект
29.05.2023
РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект
24.05.2023
Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей
23.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
23.05.2023
Производственно-логистический центр ММК-Тольятти готовит к запуску новую линию
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023