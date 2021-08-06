06.08.2021
«Гражданский патруль»: аварийный мост через реку Куштумга стал причиной ее загрязнения
06.08.2021
В Челябинской области более 85% семей школьников уже получили президентские выплаты
06.08.2021
Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»
06.08.2021
Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания
06.08.2021
Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают
06.08.2021
УФАС обязал собственников полигона «Южный» заплатить крупный штраф в пользу ЦКС
Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают
06.08.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 77 тысяч
06.08.2021
В Челябинской области главам поручено контролировать вакцинацию в школах
05.08.2021
Текслер: Учебный процесс в школах Челябинской области будет проходить в очном режиме
05.08.2021
В Челябинской области – новый антирекорд по числу умерших за сутки жителей с ковидом
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021