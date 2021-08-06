Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают

В Челябинской области в преддверии нового сезона руководители региональных учреждений культуры стали активно прививаться против коронавирусной инфекции COVID-19 и призывают к этому всех жителей.

Директор Челябинского государственного драматического «Камерного театра» Илья Коломейский серьезно болел осенью 2021 года. Его борьба с ковилом длилась более полутора месяцев (сентябрь-октябрь), дважды его госпитализировали. Илья даже написал «Ковидные заметки Коломейского» в восьми частях на своей странице ВКонтакте, где рассказывал, как тяжело перенёс болезнь.

«И вот недавно поставил прививку от коронавируса, - поделился Илья в своем аккаунте. - Если серьёзно, то всех, кто собирается ставить, хочу предупредить: поторопитесь пока лето. Потом это сделать будет гораздо более хлопотно и времязатратно. Идите прививаться, это ваше здоровье!».

Главный режиссёр Челябинского государственного драматического «Молодёжного театр» Иван Миневцев рассказал, что его родители работают врачами в Тюмени. «Они переболели в первую волну довольно серьёзно, после того как выздоровели поставили вакцину. Я последовал их примеру, привился Спутником V. Ничего страшного в этом нет, это нужно делать», - отметил Иван Миневцев.

По словам директора Молодежного театра, 70% коллектива уже прошли вакцинацию, последовав личному примеру руководителя. «Самая главная мотивация - даже если вы будете болеть, вы не умрёте», - считает Миневцев.

Художественный руководитель Челябинской государственной филармонии Владимир Ошеров считает, что каждый должен внести свой вклад в борьбу с COVID-19. Сам он вакцинировался еще в марте. Кроме того, поставили прививку и многие его коллеги - в хоре, в оркестре, солисты. «Для меня недопустимы такие странные разговоры, что не надо прививаться, глупости про вышки, чипирование. У меня многих друзей и близких не стало в прошлом году. Не нужно расслабляться и ждать чего-то, можно умереть, особенно в нашем возрасте», - отметил Ошеров и добавил, что филармония надеется в новом сезоне собирать полный зал зрителей.