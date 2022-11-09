С 11 ноября между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать «Орлан»

В пятницу, 11 ноября, первый экспресс-поезд «Орлан» отправится с пригородного вокзала Челябинска в Екатеринбург.

Рельсовый автобус «Орлан» отправится из Челябинска в шесть часов 50 минут и прибудет в Екатеринбург в 10 часов 46 минут. Отправление из Екатеринбурга ежедневно в 18 часов семь минут, прибытие в Челябинск - в 22 часа четыре минуты. От одного областного центра до другого пассажиры будут добираться за три часа 56 минут.

В пути предусмотрены остановки на о. п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

Каждый вагон в «Орлане» оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло. Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров.