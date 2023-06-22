С 23 июня ограничат движение на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном

В Челябинской области временно ограничат движение транспорта на ряде участков федеральной трассы А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном в связи с проведением работ по ремонту и устройству слоев износа. Дорога является частью европейского и азиатского маршрутов и характеризуется высоким трафиком как легкового, так и грузового транспорта, сообщает УпрДор «Южный Урал».

Ограничения будут введены с 23 июня и продлятся по 20 августа 2023 года.

На трех участках (16-20 км, 22-25 км и 27 - 31 км движение будет осуществляться только по одной полосе. На участках 128-134 км и 143-146 км будет организовано реверсивное движение.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Как пояснили в УпрДор, на участках с 16 по 20 км (правый и левый проезды) и со 128 по 134 км будет восстановлено разрушенное в результате пучинообразования дорожное покрытие. Кроме того, будет устранена колейность, произведено устройство слоя износа толщинойпять сантиметров, установлены новые дорожные знаки со световой оптиковолоконной индикацией. На 131 км переустроят светофорный объект с дублированием транспортных светофоров над дорожной частью. Все работы планируется завершить в 2024 году.

Ремонтные работы позволят обеспечить безопасное дорожное движение на аварийных участках: только в текущем году на них произошло 21 ДТП, в которых пострадали шесть человек.

В 2023-2024 годах также будут произведены ремонтные работы на участках трассы А-310 с 22 по 25 км (правый и левый проезды), с 27 по 31 км (правый и левый проезды), со 143 по 146 км. В 2022 году Росавтодор уже отремонтировал 26 км дорожного полотна на данной трассе.