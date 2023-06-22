22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
22.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня (18+)
22.06.2023
Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой
22.06.2023
Коллектив ЮУрГГПУ возложил цветы к Вечному огню
22.06.2023
Сергей Миронов отправил Обращение в посольства стран Запада
22.06.2023
Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского
С 23 июня ограничат движение на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном
21.06.2023
В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ
20.06.2023
Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области
08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
02.06.2023
В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов по федеральным трассам
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023