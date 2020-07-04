С 9 июля минсоц Челябинской области открывает летнюю оздоровительную кампанию

В четверг, 9 июля, санаторий-профилакторий «Металлург» в Златоусте (Челябинская область) примет первую группу детей – 363 ребенка - в рамках летнего оздоровления. Всего в течение июля планируется оздоровить 2 тысячи 740 юных жителей области.

Традиционно смена в санаториях будет длиться 24 дня, а в загородных лагерях – 21 день. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в санаториях и загородных лагерях предприняты беспрецедентные противоэпидемические меры.

«Исключается временный выезд детей, отменяются так называемые «родительские дни», выездные экскурсии, массовые мероприятия», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. Всех детей в день заезда осмотрит медработник на наличие симптомов респираторных заболеваний.

Министр призывает родителей ответственно отнестись к отправке своих детей в санатории и загородные лагеря. «После прохождения ребенком тестирования на COVID-19 и получения соответствующего медицинского заключения очень важно до отправки ребенка на отдых обеспечить соблюдение всех ограничительных мер. Это и масочный режим, и обработка рук, и минимум контактов вне семьи», - рекомендовала Ирина Буторина.

В минсоце уточнили, путевку для ребенка в санаторий можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Путевки детям выделяются бесплатно.

Всего на организацию оздоровительных мероприятий для детей выделено 250 миллионов 150 тысяч рублей из областного бюджета.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер принял решение о старте летней оздоровительной кампании в регионе.