ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

С 9 июля минсоц Челябинской области открывает летнюю оздоровительную кампанию

Общество
Сегодня, 00:47
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 9 июля, санаторий-профилакторий «Металлург» в Златоусте (Челябинская область) примет первую группу детей – 363 ребенка - в рамках летнего оздоровления. Всего в течение июля планируется оздоровить 2 тысячи 740 юных жителей области.

Традиционно смена в санаториях будет длиться 24 дня, а в загородных лагерях – 21 день. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в санаториях и загородных лагерях предприняты беспрецедентные противоэпидемические меры.

«Исключается временный выезд детей, отменяются так называемые «родительские дни», выездные экскурсии, массовые мероприятия», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. Всех детей в день заезда осмотрит медработник на наличие симптомов респираторных заболеваний.

Министр призывает родителей ответственно отнестись к отправке своих детей в санатории и загородные лагеря. «После прохождения ребенком тестирования на COVID-19 и получения соответствующего медицинского заключения очень важно до отправки ребенка на отдых обеспечить соблюдение всех ограничительных мер. Это и масочный режим, и обработка рук, и минимум контактов вне семьи», - рекомендовала Ирина Буторина.

В минсоце уточнили, путевку для ребенка в санаторий можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Путевки детям выделяются бесплатно.

Всего на организацию оздоровительных мероприятий для детей выделено 250 миллионов 150 тысяч рублей из областного бюджета.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер принял решение о старте летней оздоровительной кампании в регионе. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Вчера, 16:14
Следить за порядком в Сосновском районе будет призер соревнований по рукопашному бою
Вчера, 16:11
В Челябинске стартовала акция «Россия, покупай отечественное!»
Вчера, 16:07
На тридцати челябинских улицах в этом году появится новое освещение
Вчера, 16:05
Пандемия коронавируса повлияла на количество аварий в Челябинской области
Вчера, 14:51
Безопасность южноуральских школьников во время проведения ЕГЭ обеспечивают полицейские
Вчера, 13:20
Челябинск отметил получение статуса города трудовой доблести фейерверком и «Сиянием Победы»
Вчера, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и ХМАО
Вчера, 11:51
Общественники рассказали, что происходит с челябинской городской свалкой
Вчера, 11:26
За сутки в Челябинской области подтверждено 134 случая коронавируса
Вчера, 11:25
Заключенные колонии Магнитогорска облагораживают город
Происшествия
Вчера, 12:14
В Челябинской области завели 9 уголовных дел по материалам проверок КСП
Общество
Вчера, 11:51
Общественники рассказали, что происходит с челябинской городской свалкой
Новости
Сегодня, 00:37
Общество
Челябинск собрался перевыполнить план по программе БКАД
Сегодня, 00:05
Общество
Челябинские художники увековечат трудовой подвиг жителей родного города в годы Великой Отечественной
Вчера, 23:14
Федерация
За сутки в России выявлено более 6,7 тысячи случаев коронавируса
Вчера, 17:49
Происшествия
«Косметолог» из Магнитогорска, изуродовавшая пациентку, села на пять лет
Вчера, 17:04
Среда обитания
Таганаю требуется помощь волонтеров
Материалы рубрики
Сегодня, 00:37
Общество
Челябинск собрался перевыполнить план по программе БКАД
Сегодня, 00:05
Общество
Челябинские художники увековечат трудовой подвиг жителей родного города в годы Великой Отечественной
Вчера, 16:46
Общество
Южноуральцы надеются избежать штрафов, катаясь на машинах с иностранными номерами
Вчера, 16:30
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 4-6 июля
Вчера, 16:14
Общество
Следить за порядком в Сосновском районе будет призер соревнований по рукопашному бою
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика