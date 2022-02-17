С какими еще наградами южноуральцы смогут претендовать на звание «Ветеран труда»

На Южном Урале расширят перечень наград, которые станут основанием для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области».

Комитет Законодательного собрания региона рассмотрел соответствующий законопроект на заседании 17 февраля.

Напомним, законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера по итогам «прямой линии» с южноуральцами, которая состоялась в декабре 2021 года.

Предлагается расширить перечень наград, являющихся основанием для присвоения ветеранского звания, включив еще два единых общесоюзных знака «Победитель социалистического соревнования ... года» (1973 – 1981 годов) и «Ударник ... пятилетки» (с девятой по двенадцатую).

«Закон действительно необходимый и актуальный. Эта мера позволит повысить уровень социальной поддержки граждан с большим трудовым стажем и поощрениями за особые отличия», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, принимающий участие в работе комитета.

Напомним, на «прямую линию» к губернатору Алексею Текслеру поступило несколько вопросов по присвоению ветеранского звания. Один из обратившихся спросил, почему не берется во внимание ведомственная награда (например, грамоты ЧМК, подписанные директором завода, победитель соцсоревнований). Глава региона поручил минсоцу провести анализ и внести свои предложения.

Депутаты на заседании комитета поинтересовались у министра социальных отношений Ирины Буториной, почему были выбраны именно эти две награды для расширения перечня. По словам главы минсоца, специалисты проанализировали все поступающие в министерство обращения по данному вопросу и сформировавшуюся в регионе судебную практику по наградам, которые суды признают как обоснованные для назначения звания. Именно по этим категориям наград принимались решения по ходатайствам. И именно по этой категории наград более значительно может расшириться численность претендентов, по остальным категорийность не превышает 500-600 человек. Предложение министерства поддержали правовые управления.

По прогнозам, в области 8,5 тысячи человек награждены знаками «Победитель социалистического соревнования года» и «Ударник пятилетки». После принятия закона они также смогут претендовать на звание «Ветеран труда».

В бюджете на 2022 года на реализацию закона «Ветеран труда Челябинской области» запланированы средства в размере чуть более двух миллиардов рублей. При принятии поправок дополнительно может потребоваться 126,7 миллиона рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Челябинской области.

Как уточнила Буторина, после принятия данного проекта закона предполагается его реализация в рамках существующих средств. По итогам работы в первом полугодии будет проведён анализ исполнения бюджетов по данной мере поддержки. При необходимости будет подготовлено предложение по определению источников финансирования. Эта позиция согласована и с министерством финансов Челябинской области.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали принять его на заседании Законодательного собрания и в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

ДЛЯ СПРАВКИ

С первого января 2022 года в регионе снижена продолжительность страхового стажа, необходимая для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области». Теперь для получения звания женщинам нужно иметь стаж работы 30 лет, мужчинам – 35 лет (ранее 35 и 40 лет соответственно). Нововведения позволят еще четырем тысячам 304 жителям получить право на установленные для ветеранов труда меры социальной поддержки.

Также для присвоения звания должны быть соблюдены еще два условия. Первое – достижение жителем региона возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо назначение пенсии. Второе – наличие одной из наград: награды Челябинской области, награды Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты регионального парламента, почетной грамоты губернатора.

В настоящий момент звание «Ветеран труда Челябинской области» присвоено более чем 160 тысячам южноуральцев.

Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере: одна тысяча 124 рубля (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и одна тысяча 316 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).