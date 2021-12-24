В Челябинской области снизили продолжительность стажа для получения «ветерана труда»

В Челябинской области снижена продолжительность страхового стажа, необходимая для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области».

Соответствующие изменения в закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области», предложенные губернатором Алексеем Текслером, рассмотрели на заседании Законодательного Собрания.

Согласно поправок, продолжительность страхового стажа, необходимая для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области», снижается на пять лет: для мужчин - с 40 до 35 лет, для женщин - с 35 до 30 лет.

Также для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области» должны быть соблюдены еще два условия. Первое – достижение жителем региона возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо назначение пенсии. Второе – наличие одной из наград: награды Челябинской области, награды Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты регионального парламента, почетной грамоты губернатора.

Кроме того, в порядок присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области» вносятся изменения, согласно которым срок рассмотрения вопроса о присвоении звания исчисляется не в календарных, а в рабочих днях - 30 рабочих дней.

Закон вступает в силу с первого января 2022 года. С учетом вносимых изменений в новом году еще четыре тысячи 304 человека получат право на установленные для ветеранов труда Челябинской области меры социальной поддержки.

Напомним, на «прямую линию» к губернатору Алексею Текслеру поступило несколько вопросов по присвоению ветеранского звания. Южноуральцы интересуются: «Почему в нашем регионе для того, чтобы получить это звание, нужно, кроме стажа, еще и иметь награду? Хотя в других регионах это не везде требуется». Еще один обратившийся спросил, почему не берется во внимание ведомственная награда (например, грамоты ЧМК, подписанные директором завода, победитель соцсоревнований).

«Что касается наград, это очень дискуссионный, очень непростой вопрос. Надо признать, и «Ветеран труда» федерального значения – там тоже есть требования о государственных или министерских, так называемых ведомственных наградах, - отметил Алексей Текслер. - В целом, мне кажется, этот подход оправдан, потому что звание «Ветеран труда» – это не только вопрос стажа. Тогда у нас все пенсионеры будут считаться ветеранами труда, это вопрос особого отношения и заслуг этих людей».

В то же время глава региона отметил, что надо еще раз более внимательно проработать вопрос по ведомственным наградам и дал поручение минсоцу. «Давайте посмотрим, какие еще могут быть дополнительные критерии, чтобы они были объективные, потому что поддержка ветеранов – это одна из основных задач, которые у нас есть… И еще раз внимательно посмотрим на те предложения, которые сегодня прозвучали», - пообещал губернатор.