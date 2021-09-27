С музыкой и наградами: Коллектив ГРЦ Макеева отметил День машиностроителя

Коллектив АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) отметил профессиональный праздник – День машиностроителя, по случаю которого 38 работников Государственного ракетного центра были отмечены грамотами разного уровня за большой вклад в производственную и общественную деятельность предприятия.

Четверым из них награды были вручены на праздничном вечере, который состоялся 24 сентября во дворце культуры и творчества Миасса «Прометей».

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Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь обратился к коллегам с поздравлением, поблагодарив их за добросовестный труд и достойный вклад в реализацию программ и проектов ракетного центра.

Владимир Дегтярь отметил, что Государственный ракетный центр обеспечен полноценной загрузкой в рамках государственного оборонного заказа на несколько лет вперед, и выразил уверенность в том, что все важнейшие задачи, стоящие перед предприятием, будут выполнены.

«Высокий профессионализм и преданность любимому делу позволят нашему талантливому коллективу и в дальнейшем добиваться успехов в деле укрепления обороноспособности нашей Родины», - подчеркнул Владимир Дегтярь.

По словам гендиректора ГРЦ Макеева, гордостью предприятия являются высокообразованные, талантливые специалисты. Владимир Дегтярь торжественно вручил благодарность губернатора Челябинской области ведущему инженеру-конструктору-руководителю группы Елене Кривоноговой, благодарственное письмо главы региона - инженеру первой категории Муртазу Латыпову, благодарственное письмо полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе - начальнику группы отдела 134 Владимиру Никулину. Благодарность руководителя предприятия в торжественной обстановке получила инженер Дарья Резаева.

В честь Дня машиностроителя лучшие работники предприятия были также отмечены почетными грамотами Госкорпорации «Роскосмос», наградами областного и городского уровней. Как сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева, 11-ти сотрудникам вручены благодарности руководства предприятия с выплатой денежной премии.

После торжественной части работников ракетного центра ждал замечательный концерт с участием солистов Челябинской государственной филармонии Рустама Зайченко, Натальи Кралиной, Алексея Ковина, а также творческих коллективов «Прометея».

Ведущий праздничного вечера Рустам Зайченко отметил, что праздничную концертную программу артисты посвящают работникам Государственного ракетного центра, отдавая дань их высокому профессионализму, верности профессии, достойному вкладу в развитие машиностроительной отрасли России.