ГРЦ Макеева посетил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов

Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область) посетил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Как отмечает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», почетный гость ранее уже неоднократно бывал на высокотехнологичном предприятии, выполняющем задачи по обеспечению ракетно-ядерного паритета России, и всегда проявлял к его деятельности большой интерес.

Встреча вице-премьера РФ и генерального директора, генерального конструктора ГРЦ, академика РАН Владимира Дегтяря началась ранним утром третьего декабря у одного из производственных корпусов лабораторно-экспериментальной базы предприятия. В нем размещается комплексный моделирующий стенд, позволяющий проводить испытания и отработку систем управления ракет в условиях, максимально приближенных к полетным. Также Юрию Борисову был представлен комплекс вибрационных и ударных испытаний полномасштабных макетов и конструкций.

Наземная экспериментальная отработка – один из важнейших этапов испытания ракетно-космической техники. От качества экспериментов зависит не только успешность испытаний разрабатываемых изделий, но и их дальнейшая эксплуатация. Экспериментальная база ГРЦ оснащена самым современным оборудованием, позволяющим проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники, вплоть до имитации полёта в условиях вакуума и невесомости, а также испытания на все виды эксплуатационных воздействий.

По итогам встречи Юрий Борисов провел совещание с участием руководящего состава АО «ГРЦ Макеева», первого заместителя председателя коллегии ВПК РФ Андрея Ельчанинова, члена коллегии ВПК РФ Александра Иванова, заместителя генерального директора по реализации госпрограммы вооружения госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова, представителей департамента оборонной промышленности правительства РФ, министерства обороны РФ, РВСН, руководителей смежных предприятий.

Владимир Дегтярь отметил, что визит Юрия Борисова в ГРЦ не случаен.

«Он связан со спецификой деятельности Государственного ракетного центра, с теми важными государственными задачами, которые сегодня решает наш коллектив. В процессе осмотра экспериментальной базы Юрий Иванович интересовался возможностями испытательных стендов, техническими характеристиками существующих и разрабатываемых комплексов. На совещании мы обсудили вопросы, которые требуют особого внимания. Заместитель председателя правительства РФ выразил уверенность, что коллектив Государственного ракетного центра с честью выполнит поставленные перед ними ответственные задания», - сказал Владимир Дегтярь.