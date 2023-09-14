В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники

В АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) 13 сентября состоялась научно-техническая конференция «Технологии создания баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) на службе отечественного ракетостроения».

В ней приняли участие более ста представителей научно-исследовательских, отраслевых институтов, ведущих вузов, научно-производственных объединений, предприятий нашей страны.

Задел на будущее

Открыл конференцию генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН Владимир Дегтярь. В своем приветственном слове он отметил, что тема, вынесенная на обсуждение, весьма актуальна. Богатый научно-технический задел, накопленный Государственным ракетным центром в процессе создания нескольких поколений баллистических ракет подводных лодок, широко применяется в новейших разработках боевой и ракетно-космической техники – таких, например, как стратегический ракетный комплекс «Сармат», многоразовая ракетно-космическая система «КОРОНА».

«Мы не стоим на месте, применение технологий БРПЛ дает возможность существенного улучшения характеристик создаваемых ракетных комплексов, - подчеркнул Владимир Дегтярь. - Распространение применения технологий БРПЛ на другие классы перспективных комплексов, безусловно, будет способствовать прогрессу в области создания новых поколений ракетной техники. В этом заключается одна из задач нашего мероприятия, историческая миссия сегодняшней конференции».

Более подробно об опыте создания и тенденциях развития ракетных комплексов в 21 веке Владимир Дегтярь рассказал в своем докладе. Он остановился на основных результатах многолетней истории создания и эксплуатации морских стратегических ракетных комплексов, новых подходах к решению задач проектирования, конструирования, анализа, проведения расчетов.

В других докладах, прозвучавших на конференции, говорилось о роли ГРЦ в создании морской составляющей стратегических ядерных сил сдерживания, актуальности научно-методического обеспечения создания ракетных двигателей.

Главный научный сотрудник Института машиноведения УрО РАН Сергей Смирнов рассказал о перспективных исследованиях в интересах сотрудничества с АО «ГРЦ Макеева», а проректор ЮУрГУ Сергей Ваулин заострил внимание на исследованиях, разработке и создании демонстраторов технологий одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки.

Академику РАН Владимиру Дегтярю - 75 лет

Научно-техническая конференция проходила в день 75-летия Владимира Дегтяря, поэтому, конечно же, не могла обойтись без поздравлений.

Первое поздравление поступило с орбиты - от космонавтов Международной космической станции.

«Вы посвятили свою жизнь созданию образцов новой техники. За плечами - яркие события, уникальные достижения, из которых складывается большой и славный трудовой путь, неоднократно отмеченный высокими государственными наградами и научными званиями», - сказали российские космонавты.

От имени генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова Владимира Дегтяря поздравил исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко, отметив его большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса России.

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Владимир Шишков также сердечно поздравил Владимира Дегтяря и вручил ему благодарность полномочного представителя президента РФ в УрФО за заслуги в укреплении обороноспособности страны, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в разработку ракетных комплексов стратегического назначения.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий поздравил Владимира Дегтяря от имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отметив не только значимые заслуги Владимира Григорьевича в укреплении обороноспособности нашей страны, но и его вовлеченность во все дела города и региона. Павел Рыжий торжественно сообщил о том, что решением губернатора Владимир Дегтярь удостоен медали «За вклад в развитие Челябинской области».

От имени командующего РВСН Сергея Каракаева юбиляра поздравил начальник управления 4 Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации» Н.И. Шахов.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», в эти дни в адрес Владимира Дегтяря приходят десятки поздравительных адресов и телеграмм со всех уголков страны, из министерств и ведомств Российской федерации, Совета безопасности, Военно-промышленной комиссии, Государственной думы, Российской академии наук, от командующих флотами, руководителей высших учебных заведений, руководства и коллективов предприятий-смежников.

Во всех поздравлениях отмечается выдающийся вклад Владимира Дегтяря в создание прорывных технологий, развитие оборонно-промышленного комплекса страны, российской науки, звучат слова признательности и искреннего уважения.