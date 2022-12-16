Государственный ракетный центр имени Макеева отмечает 75-летие

Государственный ракетный центр имени академика Макеева (Миасс, Челябинская область) отмечает 75-летний юбилей.

Сегодня, 16 декабря, со славной датой коллектив ГРЦ поздравил глава региона Алексей Текслер, вручивший генеральному директору предприятия Владимиру Дегтярю поздравительный адрес и наградивший сотрудников ракетного центра, внесших серьезный вклад в его развитие.

Губернатор отметил, что предприятие было создано в непростое время, сразу после Великой Отечественной войны.

«За 75 лет коллектив ГРЦ Макеева спроектировал и сдал на вооружение Военно-морского флота России несколько поколений ракетных комплексов, базовые баллистические ракеты подводных лодок и их модернизированные варианты, - сказал Алексей Текслер. - Это основа морских стратегических ядерных сил нашей страны, наша надежная защита».

Также глава региона рассказал о новых проектах специалистов ГРЦ Макеева. В частности, о макете двигателя полностью возвращаемой ракеты.

«Регион выделяет специальный грант для реализации данного проекта. Это будущее нашей космонавтики», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал, чтобы юбилейный год стал для предприятия успешным и плодотворным. Особые слова благодарности он выразил ветеранам центра.

«Благодаря вам, вашим усилиям, предприятие вышло на такие масштабные проекты. Вы передаете свои знания, умения, опыт новому подрастающему поколению. Сегодня ГРЦ - достаточно молодой коллектив. Преемственность поколений обеспечивает бесперебойную надежную работу», - сказал губернатор.

А вот какие слова адресовал коллективу ГРЦ его руководитель Владимир Дегтярь:

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Примите самые теплые и искренние поздравления с 75-летием нашего предприятия, Государственного ракетного центра!

Эта славная дата объединяет нас гордостью за достойное прошлое, уверенностью в успешном настоящем, верой в перспективное будущее. Мы вправе гордиться своей историей, самоотверженным трудом, передовой инженерной мыслью многих поколений ракетостроителей.

Сегодняшние специалисты предприятия продолжают традиции Государственного ракетного центра: добиваются непревзойденных результатов, внедряют новейшие технологии, вносят значительный вклад в дело повышения оборонной мощи России.

В честь юбилейной даты различного рода наградами отмечены 265 специалистов, которые своим трудом, энергией, талантом вносят вклад в развитие предприятия, ракетно-космической отрасли в целом. Это признание ваших выдающихся заслуг, уважаемые коллеги.

Ракетные комплексы разработки ГРЦ на протяжении семи десятков лет охраняют морские рубежи нашей страны. И сейчас, в очень непростое время, когда мир вновь оказался у опасной черты, мы несем свою долю ответственности за обеспечение обороноспособности и безопасности России. За нашими достижениями, нашей работой пристально следит весь мир. И я уверен, мы не подведем, достойно выполним все важнейшие задания, поставленные руководством страны.

От всей души благодарю каждого специалиста за напряженный добросовестный труд, сплоченность и солидарность, неизменную готовность работать в интересах предприятия. Пусть ваши целеустремленность и преданность делу станут основой нашего продвижения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь новые прорывные проекты.

Желаю всем вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных достижений на благо родного предприятия и нашей Родины!».