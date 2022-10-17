17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
17.10.2022
Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения
17.10.2022
Тропинки от лыжной базы до экотропы на северо-западе Челябинска выложили плиткой
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
11.10.2022
Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
05.10.2022
«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД
29.09.2022
Более 100 тысяч деревьев высадили сотрудники Южно-Уральской железной дороги
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022