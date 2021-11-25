Статистика показывает, что ежегодно на железнодорожных переездах ЮУЖД происходит с десяток дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, чаще всего их виновниками становятся сами водители. И единственный способ избежать аварии на переезде – вовремя остановиться, ведь с поездом не поспоришь.

Аварий много – причина одна

С начала года на Южно-Уральской железной дороге было зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий: 10 ДТП на железнодорожных переездах и 3 случая – вне переездов. В результате столкновения автомобильного и железнодорожного транспорта один человек погиб, 4 человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Во всех случаях ДТП причиной является нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Несмотря на оснащение переездов аварийной сигнализацией и другими устройствами, сообщающими о приближении поезда и запрещающими выезд на железнодорожные пути, водители продолжают движение и оказываются на путях перед приближающимся поездом, тем самым подвергая опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. Важно помнить - безопасность при проезде через железнодорожные пути, в первую очередь, зависит от дисциплинированности самих автомобилистов.

Уступи дорогу

Напомним, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. И это не случайно.

Находящийся в движении поезд мгновенно остановить невозможно. Для остановки железнодорожного состава, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров, что составляет 6 футбольных полей.

Состав из 20 вагонов способен раздавить автомобиль так же легко, как машина сминает консервную банку.

Тише едешь – дальше будешь

Железная дорога – зона повышенной опасности. И для тех, кто находится на ее объектах или поблизости, существуют строгие правила. Водителям автотранспортных средств запрещается выезжать на железнодорожный переезд:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

если к переезду в пределах видимости приближается поезд.

С наступлением осенне-зимнего периода водителям нужно быть особо бдительными при пересечении железнодорожных переездов. Ведь из-за снижения видимости, гололеда и неблагоприятных погодных условий риски возникновения ДТП на этом участке пути возрастают.

Кроме того, автовладельцам перед тем, как начать движение стоит убедиться в технической исправности своего транспортного средства, в первую очередь проверить тормозное оборудование и соответствие шин погодным условиям.

Помните, безопасность на дороге зависит от каждого ее участника. Вовремя остановиться – универсальное правило, которое работает во всех сферах. В данном случае оно может спасти вам жизнь!